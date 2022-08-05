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「爸」氣十足 雙溪模範父親度假風現身

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪模範父親表揚，讓爸爸們換上花襯衫及戴上花圈，有夏威夷的度假感，並在雙溪區長藍瑞珉烏克麗麗的彈奏下，整場活動娛樂性十足。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪模範父親表揚，讓爸爸們換上花襯衫及戴上花圈，有夏威夷的度假感，並在雙溪區長藍瑞珉烏克麗麗的彈奏下，整場活動娛樂性十足。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區公所為歡慶父親節，今(5)日舉行「爸氣十足-88幸福模範父親表揚」活動，感謝一生為家庭無私的奉獻。活動中爸爸們換上花襯衫及戴上花圈，讓爸爸們一秒置身夏威夷的度假感，並在雙溪區長藍瑞珉烏克麗麗的彈奏下，整場活動娛樂性十足。

近年因疫情因素無法遠行旅遊，雙溪區公所除了布置偽出國渡假風情及拍照區，並讓接受表揚的爸爸們穿上「緣投ㄟ」花襯衫，讓他們置身旅遊的氛圍，區公所特別安排的夏日盛宴，能讓以家為先的父親們暫時卸下重擔，享受榮耀及與家人團聚的溫馨時刻。

雙溪區長藍瑞珉表示，今年選出的10位模範父親代表，在傳統觀念中，爸爸不會輕易表露內心的軟弱，總是擔任為家庭遮風擋雨的鐵金剛角色。爸爸除了工作之外，也必須分擔家務以及教養子女。爸爸如大山般的堅毅形象，總是為子女所仰望；沉穩的父愛，讓家人得以在其懷抱之中感受到安全感。感謝天下所有的爸爸為家庭的付出，父親節快樂!

玉山菊元協會創辦人承澐老師，再次帶領團隊前進偏鄉，帶著父親節蛋糕及民生物資營養品陪伴獨居男性長輩過父親節，承澐老師說，疫情不可怕，因為我們心中有愛，將愛化作行動，凝聚你我讓新北、讓台灣勇敢向前行，感謝所有支持贊助響應的企業、善心人士。

父親節 雙溪區 疫情

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