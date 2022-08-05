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共軍圍台軍演第二天 北市演練民生必需品短缺時期配售

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天出席「台北市政府辦理民生必需品短缺時期配售準備演練」。圖／黃珊珊辦公室提供
台北市副市長黃珊珊今天出席「台北市政府辦理民生必需品短缺時期配售準備演練」。圖／黃珊珊辦公室提供

中共解放軍圍台軍演第2天，台北市為使物資經濟動員準備工作能與國防戰備及緊急應變相結合，今天在萬華雙園國小舉辦民生必需品短缺時期配售演習。台北市副市長黃珊珊今天說，台灣物資算很充裕，台北至今沒有囤積物資或物價波動的情形，之前即便疫情嚴重時也都沒有太多囤積或斷貨的情況。

黃珊珊今天出席「台北市政府辦理民生必需品短缺時期配售準備演練」。黃珊珊致詞時說，隨著烏俄戰爭和美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台，各界憂心台海危機升高，應居安思危，為戰爭做好準備，演練就是為了因應戰時及緊急狀況發生時民生物資缺乏，由國家統一配售民生必需品，以穩定民生物資，避免社會動盪。

黃珊珊會後接受媒體訪問時說，目前有幾個防災公園，本來就會配售物資，民生必需品需要很大地方配置，會以學校、大型聚會場所為主，學校可能是將來防災處所，因為最平均分散在各個區域，學校本來就也兼具防災功能。

黃珊珊說，今天演練就是要演練可能造成的差距，因為發生災難後民生必需品會短缺，需要身份證明，若按照戶口名簿台北有很多從外縣市來工作者是租屋，各縣市都有，這部份如何依據要由中央統一規範。

共軍飛彈飛越台北上空但我國防部未公布，遭外界質疑隱匿訊息，台北市長柯文哲上午說應公開透明。黃珊珊說，她哥哥曾擔任參謀總長，相信國安單位應有整體考量，她當然希望能公開透明，但相信軍方他們有一定判斷。

北市產業局表示，民生必需品短缺時期配售演習分成二部分，分為高司作業及配售站實體演練，情境設定為國家進入緊急狀態，北市府接獲行政院公告實施配售，柯文哲指示組成「配售執行委員會」，及萬華區公所成立「配售執行小組」，準備實施配售、協調各物資供應機構供應民生必需品作業，及如何遏止不法份子哄抬物價等措施。

產業局表示，實體演練部分於雙園國小成立保德里配售站，狀況設定包括配售站成立編組、配售站民眾秩序維持、抗議事件處理等。

台北市長 黃珊珊 戰爭

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