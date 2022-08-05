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北市酒駕累犯照「猜猜我是誰」？議員批：太稚嫩

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市裁決所公布的酒駕累犯照片。圖／市議員陳怡君辦公室提供
北市裁決所公布的酒駕累犯照片。圖／市議員陳怡君辦公室提供

酒駕新法今年3月31日上路，屢次酒駕違規拒測再犯者，可公告民眾姓名、照片及違規事實。但北市議員陳怡君下午在議會質詢指出，北市裁決所公布的累犯照片太稚嫩，都是20、30年前學生照，太搞不好連老婆、小孩都認不得是誰，這樣根本就是做半套，無嚇阻作用。北市交大指出，若有需要，可以截取取締酒駕時錄下的畫面當作近照使用。

陳怡君質詢時還秀出5張被公開的累犯照片表示，相片中的累犯長相十分稚嫩猶如大學生，有的還在穿古早學生制服，制服上甚至還繡上學號；累犯照片中髮型為50年代的樣式，格格不入，這種不合現狀的照片，對累犯來說根本不痛不癢，說不定身邊的家人或朋友也認不出是否為累犯本人，何來嚇阻作用？

陳怡君說，公布這些酒駕累犯照，除了從電子公路監理系統取得駕駛執照資料照片外，根據交通部公文，可比照台南市政府模式，自行洽當地地方政府警察機關協助取得照片。她質疑台南能，為什麼台北不能？

陳怡君也當場秀出台南酒駕累犯公布名單的照片跟台北市做對比，台南酒駕者的照片較接近近況照，台北卻還停留在擷取資料照的階段，她批評北市根本就是便宜行事，打假球，形同虛設。

北市裁決所長蘇福智表示，依照中央規範，從公路監理3代資訊系統所截取駕照照片。至於議員要求洽警察局提供近況照，細節會再研議，協調後處理。北市交大大隊長涂國卿指出，若需要警方配合，會持續在提供近照，現場員警錄影錄音，畫面都有保存，可以隨時提供，配合辦理。

台南市公布的酒駕累犯照片。圖／市議員陳怡君辦公室提供
台南市公布的酒駕累犯照片。圖／市議員陳怡君辦公室提供

北市 酒駕

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