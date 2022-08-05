YouBike凌晨調度車輛 北市議員批噪音大、擾人清夢

北市YouBike 2.0已設1122站深入巷弄，市議員戴錫欽接獲民眾投訴，業者利用凌晨調度車輛，噪音擾民，被民眾投訴噪音最多的6站，一年多竟有351次的夜間調度只為了調度1輛車，勞師動眾又擾民，且這6站中，有5站1年多來很少發生無法借車還車的情形。對此，北市交通局長陳學台表示，會和廠商檢討調度車輛的SOP。

戴錫欽說，他還發現光復南路58巷站，是第一個因被投訴噪音擾民後，廠商已經貼公告，夜間10點後不調度車輛，但這也導致凌晨有使用需求的YouBike族不方便，須到更遠的地方借、還車。他要求市府應設法制度化，解決擾人清夢的問題，也兼顧使用者的需求。

YouBike站遭擾鄰最投訴最多的站點，從去年5月至今年6月，分別是百齡國小、新興公園、牯嶺公園、國北教大、捷運士林站、和光復南路58巷。投訴內容大多是廠商從貨車卸下單車噪音非常大、操作升降機太大聲，或工作人員聊天太吵。

戴錫欽發現，6個站在一年多來，夜間10點至次日清晨6點，共調度4020次，夜間調度就會有擾鄰的情形，但其中竟有351次的夜間調度竟是只為了調度1輛車，只因「車輛數超過70%抽車、車輛數低於20%補車」原則。

另外，6個被投訴噪音最多的站，其實1年多來，無車可借或還車被投訴，除了牯嶺公園外有91次外，其他5站都是1次甚至是零 ，但死抱著70%抽車、20%補車的調度規範，結果勞師動眾又擾民，他認為應該要有彈性。

對於民眾要求夜間10點後勿調度車輛，交通局承諾，為避免造成YouBike族不便，會進行檢討，若站點在住宅密集區 或巷弄，以及附近有可替代的站點，可不在凌晨調度車輛。至於彈性調度規範，例如在尖峰、離峰及夜間時段視站體大小，訂不同的調度比率，陳學台也認為合理，會和微笑單車公司討論。