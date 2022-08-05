盧塗水雙手截肢、仍務農捕魚養4子 獲選淡水模範父親

沒有手要怎麼補魚？今年72歲的盧塗水，現居淡水區屯山里，年輕時原本從事模具設計，因工作意外導致雙手截肢，家庭經濟受到重創，為了拉拔4名子女長大，他用最短的時間適應義肢，努力站起來，以半農半漁的方式謀生，甚至號召地方人士共同修繕海域石滬，不但無私對兒女付出，也熱心於公眾事務。

盧塗水在1999年因為工作意外，導致雙手截肢，經濟受到重創，但為了家中4名子女，他用堅強的意志力跟最短的時間適應義肢，還可以務農、捕魚謀生，成為雙料達人。

另外，盧塗水也擁有豐富的海洋知識，他憑藉對石滬的情感跟海洋的熱愛，他和地方耆老號召屯山里的青壯年，用最古老工法，在淡水六塊厝漁港的周邊海域修繕石滬，讓居民無須出海就可以在天然漁場捕漁，展現古人智慧與自然的環境結合，石滬漁港也造就了六塊厝漁港最完美的日落畫面。

盧塗水說，他在閒暇之餘，也會到學校、醫院作志工鼓勵身障人士，不要因身體限制而限制想做的事情，期許能做到身體不能做的那天為止。