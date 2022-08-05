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盧塗水雙手截肢、仍務農捕魚養4子 獲選淡水模範父親

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
身障父親盧塗水勇敢的站起來，重新出發，使用義肢在海邊捕魚謀生。圖／淡水區公所提供
身障父親盧塗水勇敢的站起來，重新出發，使用義肢在海邊捕魚謀生。圖／淡水區公所提供

沒有手要怎麼補魚？今年72歲的盧塗水，現居淡水區屯山里，年輕時原本從事模具設計，因工作意外導致雙手截肢，家庭經濟受到重創，為了拉拔4名子女長大，他用最短的時間適應義肢，努力站起來，以半農半漁的方式謀生，甚至號召地方人士共同修繕海域石滬，不但無私對兒女付出，也熱心於公眾事務。

盧塗水在1999年因為工作意外，導致雙手截肢，經濟受到重創，但為了家中4名子女，他用堅強的意志力跟最短的時間適應義肢，還可以務農、捕魚謀生，成為雙料達人。

另外，盧塗水也擁有豐富的海洋知識，他憑藉對石滬的情感跟海洋的熱愛，他和地方耆老號召屯山里的青壯年，用最古老工法，在淡水六塊厝漁港的周邊海域修繕石滬，讓居民無須出海就可以在天然漁場捕漁，展現古人智慧與自然的環境結合，石滬漁港也造就了六塊厝漁港最完美的日落畫面。

盧塗水說，他在閒暇之餘，也會到學校、醫院作志工鼓勵身障人士，不要因身體限制而限制想做的事情，期許能做到身體不能做的那天為止。

淡水區長巫宗仁表示，公所舉辦模範父親表揚大會，感謝各位模範父親無私的付出，並頒贈按摩枕及賀匾，每一位獲獎者平常不畏艱苦的環境為家庭犧牲奉獻，除重視子女品德教育，更熱心鄰里事務，樂善好施，回饋社會不遺餘力，獲選今年度的模範父親代表實至名歸。

身障父親盧塗水用最短的時間適應義肢，以半農半漁的方式謀生，成為雙料冠軍達人。圖／淡水區公所提供
身障父親盧塗水用最短的時間適應義肢，以半農半漁的方式謀生，成為雙料冠軍達人。圖／淡水區公所提供
身障父親盧塗水號召地方耆老與青壯年，用最古老工法修繕石滬。圖／淡水區公所提供
身障父親盧塗水號召地方耆老與青壯年，用最古老工法修繕石滬。圖／淡水區公所提供

淡水 義肢

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