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蘇貞昌視察汐東捷運提4次林佳龍 國民黨團：變造勢大會
行政院長蘇貞昌今早前往視察汐東捷運進度，新北市議員、新北市議會國民黨團書記長廖先翔批評，地方原本期待行政院要在選前釋放利多核定汐東捷運，但現場的簡報內容都是大家已經知曉的進度，並無令人振奮的消息。
廖先翔表示，民進黨根本是在拿人民的納稅錢在替林佳龍辦造勢大會，活動中除了蘇貞昌及各部會高層不斷的對林佳龍歌功頌德外，剩下的只有蘇貞昌對新北市長侯友宜的酸言酸語，嘴巴說院長不該跟地方政府計較，卻又斤斤計較誰分攤了多少經費，對於滿心期待汐東捷運的市民來說，無疑澆了一桶冷水。
廖先翔指出，汐東捷運現在交通部已經完成審核並送交行政院，蘇貞昌與其大張旗鼓地來視察，不如回到行政院院長大位把汐東線的公文拿出來蓋章核定，意義遠大於今天不知所云的視察活動。
新北市議員白珮茹認為，汐止的民眾對汐東捷運已經期待20年了，如果真要讓汐止民眾都感謝林佳龍之後才能核定的話，明天就帶著汐止鄉親到林佳龍競選總部登門致謝，鳳梨粽子都帶著保證讓林佳龍笑得合不攏嘴。
白珮茹也說，民眾真的不想關心爭功諉過的事情，如侯市長所說「所有的經費都是民脂民膏，取之於民用之於民」，新北市政府扛起了民眾的期待，也把後來出現的基隆捷運扛了起來，好好做事才是民眾所期待的。
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