家長引頸期盼 關閉21個月陶博館戲水池終於開放！

新北市鶯歌陶博館後方的陶瓷藝術園區，其中有個適合幼齡孩童玩水的戲水池，每到夏天總是家長帶孩子放電的好去處，但自前年11月冬季關閉後，去年遇到疫情未開，歷經21個月，如今疫情趨緩陶博館終於重新啟用戲水池，陶博館提醒戲水前、後需載口罩，家長必須注意幼童安全。

隨著疫情趨緩，民眾引頸企盼位於陶博館陶瓷藝術園區的戲水池即日起解封，免費開放至10月。開放時間為每週三至週日上午9時30分至17時，假日則延長至18時，戲水池每週一及週二定期清潔保養不開放使用。為讓遊客盡興在陶博館遊玩，戲水區旁的兒童遊戲區同時開放玩沙，並備有簡易的沖洗區。

陶博館館長張啟文表示，陶瓷藝術園區內設置來自國內外陶藝創作者的多樣化的陶藝創作，不但造型多元，也可見到各種不同陶瓷材質的作品。其中水廣場來自維吉尼亞．史考琦《永恆浮動之球體》創作，充滿韻律感與色彩感。

配合作品設置的戲水區，不僅是親子觀眾每年夏天最喜愛及必訪的戲水地點之一，週邊的草坪野餐區、陶瓷體驗區、大型沙坑區、小陶窩休憩區提供多種休憩體驗，假日還有詹國祥老師示範表演傳統製陶技法腳踢轆轤，都相當適合全家大小一同前來。

陶博館表示，疫情期間為確保水質乾淨衛生，陶博館提高清消頻率及管控水質。提醒民眾戲水時注意自身安全，幼兒玩水時需有大人陪同，且避免孩童在池畔中攀爬奔跑或推擠。