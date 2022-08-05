助醫療與照顧端互通 中山大學成立智慧長照跨域聯盟

中山大學今天成立「智慧長照跨域聯盟」，宣示將媒合長照、醫療及ICT產業，發展符合FHIR的電子病歷，助醫療端與長照端在資訊安全前提下互通資料，讓長者服務從醫療到長照無縫接軌。

迎接超高齡社會，衛福部7月18日正式公布新版「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」，推動符合國際醫療資料交換標準FHIR（快捷式醫療服務互操作資源）的電子病歷雲端服務。

國立中山大學今天舉行「智慧長照跨域聯盟」成立大會，宣示將積極媒合長照機構、醫療資源及ICT產業（資訊與資通科技產業）三方共20多個單位，盼將FHIR標準落實於長照機構，建置數據標準化智慧長照跨域平台，助醫療端與長照端互通病歷資料，讓長者服務從醫療到長照無縫接軌，共創連續性醫療長照新頁。

中山大學副校長兼醫學院院長余明隆致詞表示，串接醫療及長照病歷資料勢在必行，過往病人資訊散落在社區關懷據點、長照機構到醫療院所，若能助前端預防照顧到後端長照醫療互通病歷，將有助健康、亞健康、衰弱到失智失能長者都獲得最佳照顧，達成全人照護目標

余明隆說，中山大學將媒合長照產業及ICT業者，盼藉由科技照護來解決長照人力不足困境，減低照護負擔並提升照護品質。

中山大學指出，聯盟發起人暨醫學院醫學科技研所長莊承鑫、工學院長范俊逸與高雄榮民總醫院研創中心楊宗龍創新長共同執行國科會「前瞻資安科技專案計畫」，以最新國際醫療數據標準FHIR為核心，已設計可在密文下進行關鍵字搜尋之具隱私保護的電子健康紀錄標準系統。

系統將醫療數據結合資安加解密技術與AI技術，打造具隱私保護的醫療數位環境，讓醫院能在資訊安全前提下將醫療數據雲端化，目前已進入測試階段，可望藉由聯盟組成，進入實際應用階段，為台灣智慧醫療與精準醫療發展打下堅實基礎。

此外，為加速智慧長照跨域人才的培育，也將透過執行教育部「精準健康產業跨領域人才培育計畫」，廣邀長照及ICT專家協同教學來強化學生智慧長照知能，且學習設計思考找出長照需求，試圖解決問題，並與業者聯合推動學用合一校外實習，提升學生實務技能。