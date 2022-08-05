影／蘇貞昌、侯友宜視察汐東線 為經費彼此過招

行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜今天視察捷運汐止東湖線規劃情形，侯友宜致詞說，整體經費新台幣377億元，中央負擔58億元、新北市負擔205億元，大約是中央的4倍，但新北市絕對扛起責任興建捷運汐東線，解決汐止交通壅塞問題，蘇貞昌隨後澄清，新北負擔的205億有一部分是台北市的經費，以後會還給新北，而且377億也有基隆捷運的經費，重要是大家一起合作蓋好捷運。

捷運汐東線不僅整合內湖、南港、汐止，甚至基隆，能貫通北捷、基捷甚至是台鐵和高鐵，蘇貞昌致詞不斷感謝交通部前部長林佳龍在2020年成立溝通平台談基隆捷運，後續交通部長王國材、各地方市長一起合作，才讓汐東捷運有進展，並呼籲中央與地方一起合作，才是民眾的福氣。