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八里人喊要運動中心 東海泳池擬兼健身房

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
八里有廣大的戶外休閒空間，區民希望能興建室內運動中心。本報資料照片
八里有廣大的戶外休閒空間，區民希望能興建室內運動中心。本報資料照片

新北市目前有16座運動中心，多兼具室內運動器材或泳池等，八里區民眾也盼望八里能蓋運動中心，多人並在臉書喊出誰蓋投給誰，八里區公所則表示，將轉型東海游泳池為多功能健身房，提供民眾運動空間。

八里區今年完成3座頂棚籃球場、區內還有八里焚化廠游泳池可供居民免費使用，不過八里區民日前在臉書表示，希望八里也能有一座屬於自己的運動中心，不過設置運動中心的條件之一就是行政區人口達到20萬，目前新北16座運動中心，多集中於人口眾多的都會區。

八里居民在臉書抱怨表示「長久以來八里一直是偏鄉、邊緣化」，不少民眾也紛紛表示哪位民代爭取興建運動中心就投票給誰。

八里區長陳炳仲對此表示，由於八里人口僅約4萬人，外包給廠商營運的東海游泳池，因區內有免費泳池、加上過去疫情三級警戒導致廠商無法營運進而解約。

陳炳仲表示，由於東海游泳池除了游泳池外，也有4層樓地板空間，正規劃結合樓地板空間成為健身房使用，目前正在進行相關行政流程並與業者洽談，希望順利於今年標出、明年開幕，除了可活化建物使用，也可提供民眾休閒運動空間。

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