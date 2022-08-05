蘇貞昌視察汐東線 林佳龍：加速推動更有信心

林佳龍今於臉書表示，蘇貞昌院長今親自出席汐東捷運綜規現勘，新北汐止作為銜接基隆與台北重要的交會點，多年來首都圈軌道路網彼此競合缺乏整合，捷運民生汐止線延宕多年，導致汐東捷運無法有效推動，新北汐止無法發揮交通樞紐的功能，反而使得居民及通勤族長期飽受塞車之苦，也使新北汐止的發展受到很大的限制。

他說，很榮幸在擔任交通部長時，發現基隆捷運、捷運民生汐止線路線重疊的問題，讓意見整合困難，因此促成「北北基軌道路網政策溝通平台」，邀請基隆市長林右昌、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜坐下來討論。終於在促使捷運民生汐止線汐東段與基隆捷運計畫整合，讓汐東捷運才有推動的可能，讓基隆、汐止、內湖、南港加起來近百萬人口受惠。

林佳龍表示，目前雖卸任交通部長，但對於自己推動過的建設性，一直保持關注。台灣土地珍貴，唯有站在國土規劃與廣域治理的整體思考，打破本位主義，才能讓跨市的軌道路網建設發揮最大的綜效，全民得利，這是治理首度圈重要的思維。

蘇貞昌院長於今年兩月宣佈基隆捷運優化路線，優先推動捷運汐東段，未來將與捷運文湖線、板南線串聯，使得首都圈捷運路網更加完整，很高興今天看到蘇院長前往視察，對於汐東捷運加速推動更有信心。

新北汐止的交通問題改善後，將帶動基隆河谷廊帶、大汐止產業聚落發展，串聯產業據點、促進新北在地就業，新北的交通大建設將能進一步帶動新北的升級。