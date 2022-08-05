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癌末媽無力照顧幼娃被安置 社工貼心安排抓周藏洋蔥

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
社工羅世勝（前排右一）幫娃兒穿上虎爺紅圍兜，讓娃兒準備抓周。記者江婉儀／攝影
社工羅世勝（前排右一）幫娃兒穿上虎爺紅圍兜，讓娃兒準備抓周。記者江婉儀／攝影

原住民小喬因單親撫養3名小孩，其中最小的1位由社會局委託安置。小喬罹患癌症末期，整個腹部已腫脹，思念安置中的孩子，社工特地在小孩滿周歲時安排抓周，讓母子能多一點相聚時光。當小喬看到小寶貝現身，雙手伸前叫「饅饅」時，衝上前深情擁抱，一旁的社工看了也為之鼻酸。

小喬（化名）今年33歲，原居住台東，為排灣族原住民，從小隨父母移居蘆洲，她曾和前同居人生有1女，目前就讀國中；後來又與先生結婚，育有7歲長子，2018年因受不了家暴而離婚，經通報進新北市家防中心和蘆洲社福中心開案服務。

小喬與前夫離婚後，為了子女教養，試圖修復感情，仍住在一起，因此又懷孕，在產檢時經醫院發現罹患有肝內膽管癌，小喬在生下次子後，接受醫院標靶治療和放射性治療，但醫院發現已有移轉，屬癌症末期，主責社工羅世勝考量小喬經濟及照顧能力後，經小喬同意，委託安置在社福機構，每隔一段時日才見面一次。

七夕情人節正是小孩滿周歲，社工貼心的在社福中心安排一場抓周活動，讓母子相會。當小喬帶著姊弟看到社工揹著娃兒現身時，娃兒兩隻胖嘟嘟小手抓呀抓，嘴裡「饅饅」叫著，小喬一把衝向前抱住，看得蘆洲社福中心主任陳家崋等人都紅了眼眶。

儘管挺著腫脹的身軀，小喬說她為了孩子一定會好起來，她還教娃兒叫「Gina」（排灣族語，母親之意），希望孩子不忘本。

蘆洲社福中心主任陳家崋表示，由於小喬生病，無法再到工地打工，沒了收入，前夫也失去音訊，社工為小喬辦理中低收入戶，每月領有弱勢兒少生活補助，另外不定期提供實物銀行生活物資，也依家庭變化適時媒合愛心大平台善款挹注。在小孩滿周歲之際，社工貼心的安排家庭聚會，希望讓母子多一點親情相聚時光。

社工羅世勝（右一）專程到委託安置的社福機構將娃兒揹回蘆洲社福中心，小喬（後排左一）帶著姊弟會面。記者江婉儀／攝影
社工羅世勝（右一）專程到委託安置的社福機構將娃兒揹回蘆洲社福中心，小喬（後排左一）帶著姊弟會面。記者江婉儀／攝影
小喬聽到娃兒叫饅饅超開心。記者江婉儀／攝影
小喬聽到娃兒叫饅饅超開心。記者江婉儀／攝影

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