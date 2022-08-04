體會「酒與妹仔的日常」 互動式靜態展今五木特區登場

致力推動情慾產業去污名化的民團「酒與妹仔的日常」，近期籌辦的「歡迎光臨，第一天上班嗎？」互動式靜態展今天登場，展覽透過互動裝置結合服裝設計作品，使參觀民眾暸解酒店公關的職場實況，同時真實體驗公關日常，展期今起至8月13日止，每日下午1時至8時，欲參觀者可於現場購票進場。

「歡迎光臨，第一天上班嗎？」在展區入口問候，策展人員說，酒店公關上班第一站就是俗稱「控台」的櫃檯，接著到休息室，有同樣剛要上班的公關，也有早已喝醉、剛「下台」的公關，換上短則6公分高的跟鞋和禮服，關上個人置物櫃，就此上工。

公關工作常見是唱歌喝酒聊天陪伴，滿足客人各式各樣的想像，「酒妹」負責人、參展服裝設計師之一黃蛹說明，包含包廂內的工作日常、被毛手毛腳性騷擾、催酒灌酒只好挖吐、長期累積的職業傷害、外界賦予的污名與標籤、從業者各自的內心呢喃、燈紅酒綠後從業的原因各有不同，展覽主以服裝設計作品、輔以聲光影像創作，表達酒店公關百態。

其中，在「為愛 在污名裡挺身而進」單元中，主辦單位特別提供便條紙供參觀民眾互動，每個人都可以寫下有關「酒店公關」的標籤貼在牆上，同時發現牆上有什麼不喜歡的標籤也可以將它撕下。

這樣的互動設計，黃蛹說，「酒與妹仔的日常」臉書專頁2015年5月成立，後續舉辦講座、服裝展、攝影展、成立職業工會，至今籌款協助上百名從業者度過難關，「我們自然不會是要讓這個產業變糟，而是努力讓從業者在安全的環境下工作，但改變現狀，有時不全然是所有從業者都喜歡的樣子，所以更想傾聽大家的想法。」

「酒與妹仔的日常」指出，該團隊是由現任、前任酒店公關所組，2016年正式組成，2021年登記有限合夥，願景是結合專長及經驗，在台灣創作相關領域藝文活動、發展成相關領域的知識型自媒體；2020年酒店停業期間連結眾工作者組成「台北市娛樂公關經紀工會」，致力於勞權倡議與弱勢救援。

活動詳情如下：

展覽時間：8／4（四）－8／13（六） 下午1：00－8：00 展覽地點：濕地 venue（台北市中山區林森北路107巷10號） B1 主辦單位：酒與妹仔的日常 指導單位：文化部 場地協力：法律白話文運動 Plain Law Movement 參觀票價：100元

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康