新北市污水下水道用戶數達115萬 接管率7成1

新北市政府今天表示，市內污水下水道接管戶數已達115萬餘戶，占全市162.5萬戶的71%，市府將力拚年底能達到117萬戶。

新北市長侯友宜今天視察樹林區污水下水道接管工程時指出，新北市水利局工程人員不畏辛勞，鑽入狹小巷弄或地下道，施作極為複雜的接管工程。

新北市水利局長宋德仁表示，污水接管是沒人要做的工程，不但工作環境惡劣，施工人員非常辛苦；且新北人口住宅密集、巷弄狹小、地下管線複雜，接管時還要住戶拆違建，是吃力不討好、困難度極高的工程。

宋德仁說，這2年污水接管施工期間，遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，推動上較困難；但工程人員仍腳踏實地接管，像「忍者龜」一樣在底下施工，除汗流浹背也承受施工壓力，讓市民看見後巷的蛻變。

新北市水利局指出，樹林地區污水用戶接管工程第1期實施計畫將於年底完成，第2期計畫已由內政部營建署核定，推動範圍包含樹林區中山路二段及三段、中華路、八德街及中正路周邊用戶接管，預計至民國116年樹林地區可再接管3萬餘戶，普及率可提升至89%。

水利局統計，新北市整體的污水接管數已達115萬餘戶，接管率為71%，盼望年底能達到117萬戶，接管率將可近72%。希望民國115年能夠拚到130萬戶，接管率可以達到80%。