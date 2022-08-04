今七夕農民曆記載「諸事不宜」 新北結婚人數大減

今天是七夕情人節，但農民曆註記諸事不宜，導致今年新北市平均每日結婚45對、掉到今天只有20對結婚，新北市民政局則表示，戶所仍準備各式小禮，讓新人滿載祝福。

今天七夕情人節，不少民眾下班後準備與心愛的另一半開心過節，甜蜜節日也是戀人嚮往登記結婚的日子，但今天農民曆註記諸事不宜、餘事勿取，新北市今年平均每日結婚人數為45對、但今天僅20對登記結婚。

不過新北戶政事務所仍在今日準備許多結婚小道具，例如新店戶所與知名人氣插畫「柴語錄」合作，於七夕結婚登記新人贈送粉紅愛心小夜燈，意涵讓這一刻持續閃亮，成為彼此最暖心的陪伴。

泰山戶所則是用俏皮太空人手機架，寓意相隔兩地兩人，現代只要透過手機就能傳達心意，不再像傳統牛郎織女只能兩地遙想。三峽戶所也贈送新人迷你精巧的情比金堅金鏟子和囍洋洋紅包袋，寓意永結同心，包你幸福及早生貴子。

新北市民政局戶政科長于英美表示，今年七夕非農民曆嫁娶吉日，對於今日來所結婚登記的新人，新北戶所用別具巧思的新婚賀禮，給予滿載的祝福。