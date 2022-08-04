聽新聞
test
0:00 / 0:00
今七夕農民曆記載「諸事不宜」 新北結婚人數大減
今天是七夕情人節，但農民曆註記諸事不宜，導致今年新北市平均每日結婚45對、掉到今天只有20對結婚，新北市民政局則表示，戶所仍準備各式小禮，讓新人滿載祝福。
今天七夕情人節，不少民眾下班後準備與心愛的另一半開心過節，甜蜜節日也是戀人嚮往登記結婚的日子，但今天農民曆註記諸事不宜、餘事勿取，新北市今年平均每日結婚人數為45對、但今天僅20對登記結婚。
不過新北戶政事務所仍在今日準備許多結婚小道具，例如新店戶所與知名人氣插畫「柴語錄」合作，於七夕結婚登記新人贈送粉紅愛心小夜燈，意涵讓這一刻持續閃亮，成為彼此最暖心的陪伴。
泰山戶所則是用俏皮太空人手機架，寓意相隔兩地兩人，現代只要透過手機就能傳達心意，不再像傳統牛郎織女只能兩地遙想。三峽戶所也贈送新人迷你精巧的情比金堅金鏟子和囍洋洋紅包袋，寓意永結同心，包你幸福及早生貴子。
新北市民政局戶政科長于英美表示，今年七夕非農民曆嫁娶吉日，對於今日來所結婚登記的新人，新北戶所用別具巧思的新婚賀禮，給予滿載的祝福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言