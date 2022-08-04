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指柯文哲為了捷運東環段拋棄民汐線 北市議員游淑慧批：低路

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市議員游淑慧批評台北市長柯文哲為了捷運東環段拋棄民汐線，剩最後一哩路不做完。圖／取自台北市議會直播網頁
台北市議員游淑慧批評台北市長柯文哲為了捷運東環段拋棄民汐線，剩最後一哩路不做完。圖／取自台北市議會直播網頁

路線橫跨雙北的台北捷運民生汐止線延宕10年未有進展。台北市議員游淑慧今天說，過去行政程序都已完成，台北市長柯文哲卻為了東環段拋棄民汐線，民汐線只剩最後一哩路應該要做完，否則是浪費公帑，批評柯文哲「低路」（台語，「不中用」的意思）。捷運局回應，沒有因為東環線拋棄民汐線，是考量到資源而有優先順序。

游淑慧今天在議會交通部門質詢時表示，內湖的交通最近變成熱門話題，三位市長參選人紛紛開支票，柯文哲曾說內湖交通沒救了、民汐線是盲腸線、民汐線等他有空再做等的話，這樣的觀念是誰給的？交通局長陳學台說，他不會說沒救，「他嘴巴說沒救但還是盯著我們要救」，他們也有努力在做，捷運東環線就是要解決內科交通問題。

游淑慧說，民汐線早在2011年通過行政院可行性研究，連環評都已核定之後卻停下，北市府2017年前都沒有想到東環段，為什麼突然覺得東環段最優先？結果把之前十年做的功全廢掉，民汐線早就規畫當然優先做，否則就是打臉過去捷運局長。

捷運局長張澤雄說，他們沒有說民汐線是盲腸線，民汐線和基隆輕軌有整合問題，還是有它的功能，東環段和民汐線兩條線不同，一條南北向一條東西向，民汐線要配合基隆捷運進行修正，但市長認為有優先順序，他們希望今年核定東環段，開工要核定後約2年，還要進行細部設計，核定後至少要10年，到完工要15年。

游淑慧說，柯文哲把過去十年耗費在民汐線的資源當什麼，簡直是精神錯亂，很多人買房子考量捷運規畫，結果房價隨著捷運漲跌，北市府不該再拿基隆捷運當藉口，新北市都可以做汐東線了，台北卻因東環段而延宕民汐線，「都從頭洗到膝蓋了，為什麼不洗完？」

基隆捷運 游淑慧 柯文哲 汐止

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