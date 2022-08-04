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新北尚未承諾基捷經費遭痛批 捷運局：合理範圍會出錢

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
基隆捷運預估經費出爐，民代批評，新北市府畫大餅，但要出錢時卻又猶豫，認為此舉不負責任；捷運局回覆，若在合理範圍內會共同分擔經費。示意圖／報系資料照
基隆捷運預估經費出爐，民代批評，新北市府畫大餅，但要出錢時卻又猶豫，認為此舉不負責任；捷運局回覆，若在合理範圍內會共同分擔經費。示意圖／報系資料照

基隆捷運預估經費出爐，台北市、基隆市分別允諾會負擔40.5億、17.7億，新北市捷運局僅說會配合再研議。新北市議員張錦豪表示，市府畫大餅喊出「三環六線」，但現在捷運局要分擔經費時又猶豫，認為此舉不負責任。捷運局回覆，以目前營建狀況來說，總經費尚須檢討，若在合理分配機制下，新北願配合中央研商，負擔部分經費。

基隆捷運總經費425億元，近期預估分攤經費出爐，中央約負擔377億，而台北市要承擔40.5億、基隆17.7億、新北39.4億。

台北市府與基隆市府第一時間允諾會承擔40.5億、17.7億的分攤經費，但新北市捷運局僅表示，「基捷計畫正由交通部鐵道局規畫中且尚未核定，後續新北會配合研議相關經費分擔。」沒有正面回應是否願意負擔39.4億元這個數字。

民進黨新北市長參選人林佳龍上午受訪時表示，中央會優於補助，新北也該更積極承擔必要的預算，不要因為經費考量，拖延基隆捷運完成的日子。

張錦豪認為，新北市府當初畫大餅說要「三環六線」，不過現在中央預估經費出爐，市府又想推給中央，看不出想要興建捷運的誠意。

張錦豪還提到，汐止吉林路目前是7米道路，未來規畫會成為基隆捷運的高架設置處，所以會拓寬成16米。若新北市府真的有心要興建基隆捷運，現在其實就可以提早拓寬，不只展現興闢捷運的決心，也能紓解汐止與台北市之間的塞車問題。

新北市捷運局回應，市府當然同意未來在合理公平的分攤機制下負擔經費，不過現階段計畫仍在交通部鐵道局主辦規畫中。另外，汐東捷運與基隆捷運共軌段部分，新北市已主動配合釐清經費分擔。

捷運局表示，基隆捷運概編經費425億元，以目前營建產業狀況來看，尚須檢討足以支應。而且，現在台北市段高架捷運改為地下型式，將出現經費差額，如在新北市境內時，該由誰負擔？基隆市是否亦負擔其基隆段部分等均尚待研商。若是在合理分配機制下，新北願意配合中央研商，討論分擔部分經費。

新北市長 基隆捷運 三環六線

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