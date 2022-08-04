北市身障機車格不及法定2% 議員批歧視、帶頭違法

台北市路邊機車格位共計26萬8512個，北市身障機車格僅1877個，議員發現身障機車格僅占比僅0.7%，不及「身障者權益保護法」法定2%的規定，批評市府歧視、帶頭違法。停管處澄清，根據「停車場法」規範範圍北市已達2%；既然雙方對法規看法不同，他允諾將請示中央說明。

北市議會今下午進行交通部門質詢，楊靜宇表示，他接獲身障朋友陳情，街道上輕易可見YouBike單車站點，相較於身障機車格位的難尋，「不敢說壓縮到我們的停車空間，至少也能對我們公平一些，關心一下我們機車的停車需求。」

楊靜宇表示，他調閱資料發現，路邊身障機車格僅有1877個，僅0.7%，不及法定2%的規定。另外，各行政區的身障者機車格位占比，最多的松山區也只有1.1%，其次是大同與南港區的1%；信義與萬華區各0.8%；中山、士林與北投區各是0.7%；中正與南港區為0.6%；內湖區0.5%；大安區則以0.4%敬陪末座。

楊靜宇表示，依「身障者權益保護法」於2015年修正規定，公共停車場應保留2%停車位，作為身障者專用停車位。而所謂的公共停車場定義，其中包含「路邊停車場」、「路外停車場」等，因此他認為均應保留2%，以符合中央法規，否則就是市府帶頭違法。

楊靜宇表示，這段時間以來，就是因為市府沒有依法提供法定足額的身障機車專用停車格位，導致專用停車格不足，身障人士停在路邊而被開單，讓他批評「市府歧視身障人士」，甚至已是「吃人夠夠」的地步。

停管處長李昆振表示，只要是在需求跟供給範圍內，就會增加停車格；至於議員依「身障者權益保護法」質疑「路邊機車位」未達法定2%，但他認為根據「停車場法」僅「路外停車場」需達2%，且北市已達此數量；既然雙方對法規看法不同，他允諾將請示中央說明。