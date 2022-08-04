快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲推北市無人公車沒下文 王世堅酸：施政胡謅

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
北市無人巴士曾在信義路公車專用道進行測試。圖／北市交通局提供
北市無人巴士曾在信義路公車專用道進行測試。圖／北市交通局提供

台北市長柯文哲2017年推動無人公車，2020年還開放信義路讓業者在夜間測試，引起市民期待，議員王世堅發現，已經2年時間過去，卻不見蹤影，批評柯文哲施政胡謅，無人公車規畫更是「四不一沒有」，不了解、不推動、不修法、不編預算，政策完全沒下文。

北市議會下午進行交通部門質詢，王世堅翻出柯文哲兩年前受訪影片，王世堅表示，當時柯文哲推出該政策，引起柯粉狂熱，但2年時間過去不見蹤影，到底無人公車這麼多年來，整個市府到底有沒有要推動，現在的進度如何。

交通局長陳學台表示，推動無人公車不能靠市府，由於技術在民間，以政府角度僅能提供場域給民間廠商做技術驗證，目前全台各縣市也是照這方式，進行無人公車的驗證。

王世堅表示，無人公車牽涉到很多政府需要推動的事情，包括牽涉到保險、車籍登記、檢驗標準、肇事責任等，都需要官方推動。如今卻是「四不一沒有」不了解、不推動、不修法、不編預算，政策完全沒下文，還讓柯文哲拿來經常說嘴。

王世堅問目前為止到底編哪些預算、做了什麼規畫。初主責的另一個局處資訊局也坦言，整個單位都沒有這方面預算。陳學台表示，受到疫情影響，現在已經停止測試。

另外，王世堅批評，柯文哲施政胡謅，一開始講很多東西讓粉絲狂熱，像是議員多年前提出要推動電動公車，結果交通局2018年推動到現在只有200多輛，政策做太慢，另外，他也建議市府應該把重點放在更重要的地方如捷運興建、內湖交通。

陳學台表示，今年北市電動公車增加到300多輛，中央政策也有此政策，以培養國家隊，相信接下來速度會越來越快，只要政策不變，地方政府都會來協助，這幾年技術比較進步，是有機會達成1年增加400輛電動公車。

公車 王世堅 柯文哲

延伸閱讀

台灣承受波洛西訪台代價？ 柯文哲：先溝通併發症才少

蔡英文稱「開放對話」 柯文哲：我卻被打成中共同路人

陳時中酸「左右逢源」終成牆頭草 柯文哲反批：耍嘴皮

柯文哲左右逢源說挨批 黃珊珊：堅定立場不為難

相關新聞

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

台北市南港區今天晚間發生停電意外，台電表示由於饋線跳脫造成1395戶停電，已派人搶修，目前已全數復電...

今七夕農民曆記載「諸事不宜」 新北結婚人數大減

今天是七夕情人節，但農民曆註記諸事不宜，導致今年新北市平均每日結婚45對、掉到今天只有20對結婚，新北市民政局則表示，戶...

指柯文哲為了捷運東環段拋棄民汐線 北市議員游淑慧批：低路

路線橫跨雙北的台北捷運民生汐止線延宕10年未有進展。台北市議員游淑慧今天說，過去行政程序都已完成，台北市長柯文哲卻為了東...

新北尚未承諾基捷經費遭痛批 捷運局：合理範圍會出錢

基隆捷運預估經費出爐，台北市、基隆市分別允諾會負擔40.5億、17.7億，新北市捷運局僅說會配合再研議。新北市議員張錦豪...

北市身障機車格不及法定2% 議員批歧視、帶頭違法

台北市路邊機車格位共計26萬8512個，北市身障機車格僅1877個，議員發現身障機車格僅占比僅0.7%，不及「身障者權益...

柯文哲推北市無人公車沒下文 王世堅酸：施政胡謅

台北市長柯文哲2017年推動無人公車，2020年還開放信義路讓業者在夜間測試，引起市民期待，議員王世堅發現，已經2年時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。