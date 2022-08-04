柯文哲推北市無人公車沒下文 王世堅酸：施政胡謅

台北市長柯文哲2017年推動無人公車，2020年還開放信義路讓業者在夜間測試，引起市民期待，議員王世堅發現，已經2年時間過去，卻不見蹤影，批評柯文哲施政胡謅，無人公車規畫更是「四不一沒有」，不了解、不推動、不修法、不編預算，政策完全沒下文。

北市議會下午進行交通部門質詢，王世堅翻出柯文哲兩年前受訪影片，王世堅表示，當時柯文哲推出該政策，引起柯粉狂熱，但2年時間過去不見蹤影，到底無人公車這麼多年來，整個市府到底有沒有要推動，現在的進度如何。

交通局長陳學台表示，推動無人公車不能靠市府，由於技術在民間，以政府角度僅能提供場域給民間廠商做技術驗證，目前全台各縣市也是照這方式，進行無人公車的驗證。

王世堅表示，無人公車牽涉到很多政府需要推動的事情，包括牽涉到保險、車籍登記、檢驗標準、肇事責任等，都需要官方推動。如今卻是「四不一沒有」不了解、不推動、不修法、不編預算，政策完全沒下文，還讓柯文哲拿來經常說嘴。

王世堅問目前為止到底編哪些預算、做了什麼規畫。初主責的另一個局處資訊局也坦言，整個單位都沒有這方面預算。陳學台表示，受到疫情影響，現在已經停止測試。

另外，王世堅批評，柯文哲施政胡謅，一開始講很多東西讓粉絲狂熱，像是議員多年前提出要推動電動公車，結果交通局2018年推動到現在只有200多輛，政策做太慢，另外，他也建議市府應該把重點放在更重要的地方如捷運興建、內湖交通。

陳學台表示，今年北市電動公車增加到300多輛，中央政策也有此政策，以培養國家隊，相信接下來速度會越來越快，只要政策不變，地方政府都會來協助，這幾年技術比較進步，是有機會達成1年增加400輛電動公車。