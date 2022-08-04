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挺過疫情艱苦 淡水青藝盟領學子找到自我

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
第22屆花樣年華全國青少年戲劇節演出的主題是「我」，淡水青藝盟期盼透過我這個主題，協助青少年找到自己未來的方向。圖／紅樹林有線電視提供
第22屆花樣年華全國青少年戲劇節演出的主題是「我」，淡水青藝盟期盼透過我這個主題，協助青少年找到自己未來的方向。圖／紅樹林有線電視提供

第22屆花樣年華全國青少年戲劇節，在新北市立圖書館淡水分館盛大開演，全台高中戲劇菁英同台飆戲，淡水青藝盟表示，演出的主題是「我」，期盼透過我這個主題，協助青少年在成長過程當中，找到自己未來的方向。

第22屆花樣年華全國青少年戲劇節，上個月在新北市立圖書館淡水分館演出，全台高中戲劇菁英同台飆戲，由「種子戲劇」衛理女中脫穎而出，獲得全國第一的大獎，其實這2年，在新冠疫情的影響之下，要展現出戲劇的表演可說是非常不容易。

青藝盟創辦人余浩瑋表示，以今年第22屆花樣年華來說，每年七月是決賽精彩時刻，但最初全國有45所高中參賽，最後決選出10組，可是要經過長達半年的排演與前置作業，在四到五月本土疫情爆發的情況下，當時學生不只是要面臨停課困擾，在排演上也是一個重大的挑戰。

青藝盟表示，當時許多青少年在排演過程，必需透過網路線上來進行，或是舉辦線上工作坊，因此青藝盟團員對於這些參賽的青少年，不只是給予技術的指導，陪伴過程更是讓青少年對於這份熱忱不減的重要因素，而今年會睽違許久再度回到青藝盟故鄉的淡水，也期盼未來可以在淡水這塊土地上，得到更多市民的支持與肯定。

淡水

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