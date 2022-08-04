瑞芳龍潭里環境五連霸 打造老街特色景點

瑞芳區龍潭里今年獲得里環境認證五星級，這次五星級認證5連霸的龍潭里，在里長陳淑霞帶領志工積極維護整理之下，不但將里內打掃得很乾淨，里內還保留著舊時文化的輕便道鐵軌，成為瑞芳後站老街的特色景點。

龍潭里長陳淑霞表示，在里環境認證的推動下，里內志工和義工們都熱心的付出，讓龍潭里在資源回收和綠美化等都做的越來越好，里內很乾淨，也給老人家和小孩一個舒服和安全的休憩環境，現在除了居家環境變好，老街的景色也很宜人。

陳淑霞說，龍潭里推出袋袋「箱」傳，受到民眾好評，舉凡塑膠袋，紙袋或是不織布的環保袋，只要可以多次使用都可以拿到龍潭里的袋袋「箱」傳回收的抽屜，其他人如果臨時需要袋子都可以在這裡拿取，循環再利用，用實際少拿一袋塑膠袋的行動，來拯救海洋生物、保護我們的生活環境。