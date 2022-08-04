後疫情走出家門 瑞芳吉安里開課班班爆滿
現在疫情逐漸趨緩，瑞芳區吉安里也陸續開辦許多課程，像是延緩失能的動健康課程，歌唱班和各種課程，幾乎班班都爆滿，也看得出來大家現在走出家門，除了做好防疫，身體健康也是得把關，外出動一動活絡筋骨，避免身體快速老化。
瑞芳區吉安里的銀髮關懷據點，長期以來都會開辦許多課程，但因為這兩年多來疫情的關係，大部分課程都停擺，里長謝永昌也發現很多老人家因為沒有外出上課，加上幾乎足不出戶，身心健康狀況都明顯下降。
吉安里長謝永昌說，現在後疫情時代，也逐漸開始復辦原有的課程，和開辦新課程，今天星期三是動健康，加強長輩肌耐力還有身體的活動力，大家報名很踴躍，跟著老師動得很起勁，也展現十足活力，希望能帶給長輩舒展身心，延緩失能的情況。
謝永昌進一步說明，目前吉安社區也有推動很多課程，包括每周四有手語班，還有歌唱班，另外包括性別平等的課程及家暴防治課程，排舞，柔力球等多元化提供選擇，目前這些班幾乎班班報名額滿，鼓勵我們的長輩大家一起來參加，一起關心自身的健康。
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