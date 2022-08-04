致理科大打造在地元素 創造香草園觀光亮點

致理科技大學的大學社會責任實踐計畫來到金山區的寧靜海香草園，協助為青年農夫一人自己打造起的農場，增添更多的旅遊觀光亮點，計畫來到成果發表階段，充滿在地元素也為農場增添了不同的觀光亮點。

致理科技大學通識教育中心助理教授陳穎慧說，在致理科大的大學社會責任實踐計畫中，與新北市府城鄉局攜手，協助偏鄉青農農場規劃，計畫中增添了農場指標，還有學生們為香草園設計一個香草仙子的意象，並且也融入當地的地名在農場中打造了一個象徵「跳石」的湖面步道，充滿在地元素也為農場增添了不同的景觀。

還有靠海農場的一大特色，就是海風，風和日麗的天氣裡，海風吹拂格外的舒服，因此致理科大師生，還特別用竹子製作風鈴，發揮風的特色，更加也營造一個永續觀念，希望讓到訪的民眾，除了可以看海、走景點療癒一番，更加可以聽到風的聲音，接收到師生們想要傳遞的永續理念。