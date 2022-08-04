快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

致理科大打造在地元素 創造香草園觀光亮點

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
致理科技大學到金山區的寧靜海香草園，打造了一個象徵「跳石」的湖面步道，充滿在地元素也為農場增添了不同的景觀。圖／紅樹林有線電視提供
致理科技大學到金山區的寧靜海香草園，打造了一個象徵「跳石」的湖面步道，充滿在地元素也為農場增添了不同的景觀。圖／紅樹林有線電視提供

致理科技大學的大學社會責任實踐計畫來到金山區的寧靜海香草園，協助為青年農夫一人自己打造起的農場，增添更多的旅遊觀光亮點，計畫來到成果發表階段，充滿在地元素也為農場增添了不同的觀光亮點。

致理科技大學通識教育中心助理教授陳穎慧說，在致理科大的大學社會責任實踐計畫中，與新北市府城鄉局攜手，協助偏鄉青農農場規劃，計畫中增添了農場指標，還有學生們為香草園設計一個香草仙子的意象，並且也融入當地的地名在農場中打造了一個象徵「跳石」的湖面步道，充滿在地元素也為農場增添了不同的景觀。

還有靠海農場的一大特色，就是海風，風和日麗的天氣裡，海風吹拂格外的舒服，因此致理科大師生，還特別用竹子製作風鈴，發揮風的特色，更加也營造一個永續觀念，希望讓到訪的民眾，除了可以看海、走景點療癒一番，更加可以聽到風的聲音，接收到師生們想要傳遞的永續理念。

金山

延伸閱讀

送口罩到瑞芳家扶中心 小朋友開心迎接

反貪汙、紅包、黑箱 雲林縣府舉辦破解圖利與便民論壇

萬里區打卡新景點 風櫃嘴記憶中的紅磚房

風櫃嘴單車驛站亮點 新北萬里紅磚房古厝打卡新景點

相關新聞

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

台北市南港區今天晚間發生停電意外，台電表示由於饋線跳脫造成1395戶停電，已派人搶修，目前已全數復電...

今七夕農民曆記載「諸事不宜」 新北結婚人數大減

今天是七夕情人節，但農民曆註記諸事不宜，導致今年新北市平均每日結婚45對、掉到今天只有20對結婚，新北市民政局則表示，戶...

指柯文哲為了捷運東環段拋棄民汐線 北市議員游淑慧批：低路

路線橫跨雙北的台北捷運民生汐止線延宕10年未有進展。台北市議員游淑慧今天說，過去行政程序都已完成，台北市長柯文哲卻為了東...

新北尚未承諾基捷經費遭痛批 捷運局：合理範圍會出錢

基隆捷運預估經費出爐，台北市、基隆市分別允諾會負擔40.5億、17.7億，新北市捷運局僅說會配合再研議。新北市議員張錦豪...

北市身障機車格不及法定2% 議員批歧視、帶頭違法

台北市路邊機車格位共計26萬8512個，北市身障機車格僅1877個，議員發現身障機車格僅占比僅0.7%，不及「身障者權益...

柯文哲推北市無人公車沒下文 王世堅酸：施政胡謅

台北市長柯文哲2017年推動無人公車，2020年還開放信義路讓業者在夜間測試，引起市民期待，議員王世堅發現，已經2年時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。