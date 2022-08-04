萬里候車亭竟長青苔 市議員要求清潔護市容
萬里區中福路上新巴士候車亭，因為靠近山壁的關係，讓候車亭的玻璃生長了不少的青苔，不但影響候車視線，也影響市容，為此市議員張錦豪發起會勘，要求公所、交通局等相關單位應盡快清潔，提升市容。
市議員張錦豪表示，靠近山壁潮濕，讓這個中福路上新巴士的候車亭，兩側的玻璃佈滿了綠色青苔，原本應該是清澈透明的視線，現在變得霧霧難以看見來車，因此透過會勘也希望藉由清潔讓候車的舒適度提升，另外候車亭旁的地面，有一個突起的水泥基座，會勘中也要求一併移除、整平。
這個水泥基座研判應該是原本插有指示牌，後來指示牌移除所留下，在候車亭旁又鄰近路口，為避免行人踢到發生跌倒意外與危險，將要進行整平，而公所也將會針對中福路上的候車亭進行全線的檢視，在兩週內清潔，要讓市容乾淨整潔，也讓民眾候車能夠看得更清楚。
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