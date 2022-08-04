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表演藝術走入生活 新北巷弄巡演8月7日起周周演出不斷電
新北市巷弄藝起來巡演自2014年開辦至今已邁入第9年，為讓藝術走入市民生活已走遍各區，演出逾200場巡演，超過55萬人次參與。今年則將在8月7日登場，每周安排傳統戲曲、偶戲、經典歌曲演唱會，至10個行政區不斷電巡演。
新北市文化局表示，今年活動自8月7日起至9月底共舉辦10場展演，8月有台北木偶劇團在瑞芳火車站前廣場演出《聰明的土地婆》，以傳統及金光布袋戲偶演出，並教唱工尺譜及傳統鑼鼓樂器伴奏；8月14日則由一心戲劇團現身蘆洲區忠義廟演出《武松殺嫂》；8月20日勝秋戲劇團運用傳統的身段唱腔，結合現代劇場元素於新店區北新藝術廣場演出《陰錯陽差》。
8月21日則由享富盛名的臺灣第一丑角陳勝在及當家小旦鄭雅升夫妻所成立的明華園日字戲劇團在汐止區原興廣場演出《猩猩膽》；8月27日由享譽海內外、屢獲文化部與國藝會及地方政府文化部門肯定的明華園天字戲劇團接續於五股守讓堂演出《歡喜冤家丑相親》；8月28日在泰山文程廣場則由向蕙玲、小咪(陳鳳桂)、謝金晶、莊振凱、曾治豪、李炳輝等重量級卡司，帶來經典台語演唱會。
9月3日石門公所前停車場、9月10日土城區斬龍山遺址文化公園及9月24日林口社區運動公園綜合運動廣場帶來三場經典歌曲演唱會，邀請符瓊音、羅平、亦帆、林吟蔚等眾多實力派唱將登臺獻唱外，9月9日傳藝金獎團隊唐美雲歌仔戲團也將現身新莊區運動公園陽光草坪演出經典作品《天鵝宴》。
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