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基隆捷運經費願分攤？ 侯友宜：會扛起所有責任

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，新北市會承擔起所有責任，不管是未來興建營運，甚至包括經費的負擔，他都會扛起責任，只拜託中央迅速核定此案。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，新北市會承擔起所有責任，不管是未來興建營運，甚至包括經費的負擔，他都會扛起責任，只拜託中央迅速核定此案。記者張睿廷／攝影

基隆捷運預估經費出爐，台北市、基隆市分別允諾會負擔40.5億、17.7億，新北市捷運局僅說會配合再研議。民進黨新北市長林佳龍今早受訪時表示，希望新北更積極，不要拖延基捷完工的時間。新北市長侯友宜下午回應，他們會扛起所有責任，只希望中央盡速核定。

基隆捷運總經費425億元，近期預估分攤經費出爐，中央約負擔377億，而台北市要承擔40.5億、基隆17.7億、新北39.4億。

台北市府與基隆市府也允諾會承擔40.5億、17.7億的分攤經費，但新北市捷運局僅說，「基捷計畫正由交通部鐵道局規畫中且尚未核定，後續新北會配合研議相關經費分擔。」沒有正面回應是否願意負擔39.4億元，也讓民眾憂心此案會不會卡在新北市捷運局。

侯友宜說，汐止人等這條捷運等了20年，現在汐東線好不容易要和基隆捷運合併興建，所以他希望中央盡快核定，新北市會承擔起所有責任，不管是未來興建營運，甚至包括經費的負擔，他都會扛起責任，只拜託中央迅速核定此案。

2022大選 新北市長 侯友宜

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