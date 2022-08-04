新北連辦3年環境永續營隊 侯友宜讚青年很有想法

新北環保局與青年局共同舉辦第三屆「新北永續未來學院」，新北市長侯友宜今日赴現場與學員們交流。侯友宜說，與學員的對談交流中，感受到同學們對永續、淨零碳等環境議題都有很想法，相信可以作為未來政策推動很好的參考意見。

邁入第三屆的「新北永續未來學院」，今年由新北環保局與青年局共同舉辦，共有30名學生參與。營隊前二日邀請環保、氣候、能源及綠色產業的講師們，帶領學員了解氣候行動、衣物循環、新北淨零碳政策及全球氣候政策趨勢等議題，也透過實地踏查活動，到板橋區清潔隊資收場、鹿角溪人工濕地，了解資收物的後端處理流程以及濕地如何淨化生活污水等。

侯友宜說，新北市率全國之先第一個宣布將於2050達到淨零碳目標，因此行動要更快。在與學員的對談交流中，同學們對於永續城市願景、淨零碳等環境議題都極有想法，相信可以作為未來政策推動很好的參考意見，也盼青年能發揮影響力，推行環保行動。

環保局長程大維表示，環保局連續三年舉辦新北永續未來學院，今年以「投資我們的星球」為主題，安排青年氣候行動、新北淨零碳、能源議題、循環經濟、ESG永續投資等課程，藉此培養更多有志環保的青年，茁壯青年環境行動和影響力。

連續參加三屆的學員呂子廷表示，在活動中獲益良多，並認為能源危機、氣候變遷都不是假議題，但大部分的人還沒意識到嚴重性，還是以消極或被動對待環境污染。他認為應從源頭減少需求，才是永續的真正意義。