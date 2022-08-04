北巿文化局9主管有6人新就任 議員批：心野了嗎？

年初才調任台北市文化局參事兼代理局長的蔡宗雄已於日前出國進修，並由林育鴻接任代理局長，議員王鴻薇今指出，林育鴻沒文化局背景，且文化局9名主要主管中，竟然有6個人是今年6月30日才就任，批評蔡宗雄跑去「畢業旅行」、「任期快要結束，心就野了嗎？」

台北市議會今進行教育委員會，安排文化局、觀傳局工作報告，但局長未列席，其中文化局代理局長蔡宗雄，已留職停薪花公帑進修，自8月2日起由林育鴻接任代理局長；觀傳局長劉奕霆因赴日本出差，改由副局長列席報告。

王鴻薇表示，去年研考會主委落跑也是由林育鴻兼任，如今再擔任文化局代理局長，彷彿是救火隊，但是調閱林育鴻的背景，完全沒有跟文化局相關，讓她批評救火隊當得離譜。

王鴻薇更拿出文化局的主管名冊，問林育鴻認識這些主管嗎？林育鴻回答，他認識主秘，還有兩位副局長，其它科長不認識。

王鴻薇表示，文化局業務很多，還包括北藝要最後開幕、音圖中心發包等，有這麼多問題要解決；另外，文化局9個主要主管裡面，有6個都是6月30日以後才就任。

王鴻薇批評，文化局到底搞什麼，新的代理局長剛到任，大概很多業務沒進入狀況，不然就是原本的局長蔡宗雄去畢業旅行，「現在怎樣任期快結束？心都野了？」

另外，王鴻薇再問音圖中心是否決標，文化局藝術發展科長鄧文宗表示，已經有評選出來，並於今天簽約。

王鴻薇表示，去年審預算的時候蔡宗雄要求音圖要減項發包，「那時候預算暴增，從28億，一路暴增，市長都差點高血壓暈倒。」所以在場議員認為不能替此事背書，後來預算通過71.6億元，但蔡宗雄允諾減項發包的話會向議會報告；王問，如今決標簽約金額是多少？

鄧文宗表示，簽約在預算額度內，但由於決標與委託建築師交給水利處代辦，所以確切金額在評選會議中要保密。

王鴻薇不滿表示，「你們有來報告過嗎？」「要送你們到政風處、地檢署、監察院。」她說，到底減包減了哪些，更提醒林育鴻簽約下去風險很高，如同是坐在「未爆彈」上面，並呼籲對方先詢問文化局其他同仁，從統包到減項發包的預算為何。