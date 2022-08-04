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汙水接管落後北市17% 侯友宜宣示下個4年達130萬戶
新北市長侯友宜今視察樹林區汙水用戶接管工程，預計樹林區完成1、2期接管工程後，接管率可從40%提升至89%。不過新北市全部目前接管率僅70.75%，仍落後北市87.71%約17%，侯友宜今宣示，目標下個4年將接管戶數從70.75%提升至約80%，接管戶數可達130萬戶。
新北市長侯友宜上任時訂定4年完成25萬戶污水接管目標預計年底達成，目前已達約22萬5千戶，預計年底達標，屆時新北累計接管戶數將達117萬戶，普及率達72%，民國115年預計達130萬戶接管。
樹林地區第1期實施計畫將於今年完成，第2期計畫今年2月內政部營建署已核定，推動範圍包含樹林中山路二段、三段、中華路、八德街及中正路周邊用戶接管，預計至116年樹林地區可再接管3萬3527戶，普及率提升至89.68％。
新北市水利局長宋德仁表示，內政部營建署過去每年補助新北約20億汙水建設經費，近年因汙水全國總預算刪減、新北獲中央補助額度減少；且新北市自106年起因接管率超過50%，行政院規定無法補助用戶接管經費，新北市府近2年平均每年增加約4億財政負擔，新北市汙水補助只占全國15.21%。
宋德仁說，但新北接管戶數佔六都36.45%、全國31.48%，年平均接管6萬4114戶，約為其他五都2至3倍。侯友宜表示，汙水接管工作環境惡劣，施工人員非常辛苦，在新北這樣密集城市因為巷弄狹小、地下管線複雜，接管還要住戶拆違建，困難度極高吃力又不討好的工程，新北一步一步腳踏實地的接管，讓市民們看見後巷的蛻變。
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