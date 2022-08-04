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新北捷運局未承諾基捷經費 林佳龍：不要拖延完工時程

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
林佳龍表示，中央會優於補助，新北也該更積極承擔必要的預算，不要因為經費考量，拖延基隆捷運完成的日子。記者／李成蔭攝影
林佳龍表示，中央會優於補助，新北也該更積極承擔必要的預算，不要因為經費考量，拖延基隆捷運完成的日子。記者／李成蔭攝影

基隆捷運經費425億元，依規畫，新北應分攤39.4億，台北40.5億，基隆17.7億。不過新北市捷運局對此似乎有所保留，不願正面回應。民進黨新北市長參選人林佳龍今早受訪時表示，基捷規畫是大家都能接受的方案，中央會優於補助，新北也該更積極，承擔必要預算，不要因此拖延基隆捷運完工時程。

基隆捷運規畫時因牽扯到台北市、新北市、桃園市，光路線設計就鬧得沸沸揚揚，後來中央召集3方開會，終於拍板定案。新北市長侯友宜當時也說，新北會承擔起應負的責任，希望能盡快蓋好。

不過日前傳出，基隆捷運總經費425億元，中央約會負擔377億，而台北市要承擔40.5億、基隆17.7億、新北39.4億。台北市府跟基隆市府都馬上允諾會承擔，只有新北市捷運局用2句話帶過「基捷計畫正由交通部鐵道局規畫中且尚未核定，後續新北會配合研議相關經費分擔。」不願正面回應是否願意負擔39.4億元，也讓民眾憂心此案會不會卡在新北市捷運局。

林佳龍說，這就是一個很好的例子，基隆捷運從輕軌改為雙線，現在一線是從基隆到南港火車站，另外一線是汐止接內湖，這是一個多贏方案，也是他當交通部長時召開會議讓3個市長一起來跨域治理，最後談成大家都能接受的解決方案。

林佳龍指出，台北市既然願意接受基捷從南港展覽館延伸到南港車站，與板南線共構，讓南港火車站擁有高鐵、台鐵，完成四鐵共構，中央會優於補助，新北也該更積極承擔必要的預算，不要因為經費考量，拖延基隆捷運完成的日子。

新北市長 基隆捷運 林佳龍 2022大選

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