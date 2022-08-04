遞補市議員任期不到5個月 陳賢蔚：力拚1年2次就職

新黨北市議員潘懷宗詐領助理費，法院判處2年刑期、緩刑5年，因褫奪公權5年，解職後由士林、北投選區的落選頭陳賢蔚遞補第13屆議員。陳賢蔚上午10時30分在北市議會二樓議事廳宣誓就職，任期不到5個月，因他是民進黨提名的下屆北市議員參選人，陳賢蔚表示，將力拚連任，一年內兩次宣誓就職。

陳賢蔚說，他要感謝這屆大選投票給他的1萬2700多名市民朋友及他的競選團隊，報答他們託付的最好方式，就是盡好每一天擔任議員的職責，尤其在這麼短的任期內，一定要1天當3天、當5天用。

北市議會目前正值交通部門質詢，陳賢蔚明天將首次質詢。陳賢蔚指出，他將把握更多服務市民的機會，在最後幾個月任期內，努力去解決，且他長期在地服務，發現市政不足及有待改進的地方，會提出更好的規畫。

對於年底選舉，陳賢蔚表示，將盡力爭取勝選，讓他擁有完整的4年任期來落實規畫藍圖，遞補後也會有多一分力量，幫助市長參選人陳時中，一起爭取勝選。