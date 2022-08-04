照顧偏鄉長輩打造智慧長照 瑞芳醫院BOT拚2026年完工

新北市瑞芳礦工醫院已有40年歷史，建物老舊且為海砂屋，加上醫療量能不足以滿足地方需求，新北市府以BOT模式推動興建「瑞芳醫院」由仁寶集團得標，今日簽署合作契約，預計2026年完工。新北市長侯友宜說，將打造地下1層、地上9層的醫療長照大樓，讓東北角緊急醫療服務不中斷。

侯友宜今日出席「新北市瑞芳區醫療長照設施大樓興建營運暨移轉案」，與得標廠商仁寶集團共同簽署合作契約。仁寶集團將與蕭中正醫療體系及日本長照集團台灣子公司的善合公司投入下，預計打造地下1層、地上9層的醫療長照設施大樓。

侯友宜說，瑞芳、雙溪、平溪、貢寮區幅員遼闊，一直以來都由瑞芳礦工醫院提供醫療服務。這次瑞芳醫院建成後將能照顧偏鄉長輩，其中醫院部分將以BOT模式推動，長照部分則是BTO模式（新建—移轉—營運），盼2026年能完工，儘早為偏鄉居民提供醫療服務。

仁寶董事長許勝雄表示，集團近年深耕台灣且積極推動多元化事業，本案將成為仁寶推動智慧醫療、遠距醫療、精準醫療、及預防醫療落地之場域，仁寶也將與經驗豐富的合作夥伴，一同協助提升台灣偏鄉弱勢的區域醫療能量，善盡社會責任。

衛生局長陳潤秋指出，瑞芳醫院目前規畫一到三樓為醫院，四樓為日照中心，五樓以上作為住宿式長照機構，地下一樓為停車場。入口大廳醫院與長照入口獨立進出，醫院一樓配置掛號、門診、藥局及24小時急診服務；長照機構至少135床、急性一般病床20床，預計2026年完工，合作期限50年。