勞工局8月大型徵才首場媒合率39% 將再連辦6場

新北市政府勞工局昨日舉行大型徵才，活動開場前半小時已有民眾搶先進入會場填寫履歷，活動開始填寫區已坐滿了專注填表的求職民眾。經統計，一整天結束後，參與活動達425人次，投遞履歷434人次，擬錄用170人次，初媒合率約為39%，接下來8月將再來辦6場，歡迎民眾前來尋找適合工作。

板橋鄭小姐說，過去主要在電視台相關產業工作，擔任過高階主管，後來因為電視圈環境生態改變，公司業務縮減，在失業期間收到就業服務站的徵才活動訊息，特別前來現場找工作。

鄭小姐表示，她面試過一般服務業、旅宿餐飲業，廠商大多需要有相關產業經驗的面試者，不過不會因此氣餒，期待未來還有機會找到理想工作。

新北市就業服務處長林澤州表示，因應暑假假旅宿商機需求，本次邀請40家廠商提供近2500個多元職缺，活動現場規畫餐飲服務專區，提供有意加入餐飲產業民眾做選擇。

新北市勞工局指出，後續就服處將於今日在新莊區公所10樓禮堂、明日在土城區公所行政大樓7樓禮堂、8月9日在五股勞工活動中心4樓、8月17日新店大豐社福館、8月18日汐止區厚德山光市民活動中心、8月23日、24日崑崙公園市民活動中心、8月25日於三重廣一市民活動中心辦理徵才活動，歡迎有興趣的市民朋友前往參加。