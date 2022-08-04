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靈鷲山第29屆水陸法會聖山寺啟建 全球連線同步獻供

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
靈鷲山第29屆水陸空大法會3日晚間在新北市福隆聖山寺啟建。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山第29屆水陸空大法會3日晚間在新北市福隆聖山寺啟建。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山第29屆水陸空大法會3日晚間在新北市福隆聖山寺啟建，以網路連線全球分場，同步進行莊嚴殊勝的「全球一心，虔誠獻供」儀式，凝聚各地善心願力，為15天14夜的法筵勝會揭開序幕。開山住持心道法師與地方各界代表為台灣、為世界祈安祝禱，息災心安。

在災難頻傳、疫情不歇的苦海裡，靈鷲山結合現代科技，於8月3日至17日在主場總本山、全球各據點啟建水陸空大法會，遵照悲願、嚴謹、平等的千年古禮，打造水月道場，期望藉由懺悔、佈施、發願、回向，不只超薦祖先，為自身增福延壽，並與眾生和解，與萬物和善共生。

靈鷲山指出，開幕儀式在昨晚6時半開幕，一時法鼓洪鐘震徹，周遍法界，眾人攝心，僧團法師們手持佛幡莊嚴整齊步入壇場，在護法金剛寶傘引領下，心道法師與貢寮區長鍾耀磊、行政院海巡署第二巡岸隊中隊長馮煜勳、地方多名里長及各界代表等共同進場，齊為台灣及世界祈福。

「全球獻供」展現各自特色風采，主場隊伍身著粉橘色旗袍，以花、果、燈、經文、寶瓶、海螺、舍利塔等十供養，莊嚴會場；同步連線全台各地隊伍，穿著台灣原住民、滿族、藏族、日本和服、韓服、傳統泰國服裝等，或頭綁宗徽頭巾，手持各式象徵吉祥如意的供品。

心道法師說，每年的水陸法會，是以心向法、以法相聚的時刻，期勉大家以善念善緣轉換自身，改變全球災劫。尤其在新冠肺炎與猴痘疫情、俄烏戰爭、極端氣候引發森林大火、旱災水災頻傳，生態浩劫造成無數生命流離失所甚至死亡，而人心的貪婪正是一切災劫根源，希望所有人都能覺醒，了解地球只有一個，回歸本有的靈性和慈悲，停止破壞與傷害，讓生態能夠循環永續，眾生離苦得樂，地球平安、世界和平。

靈鷲山信眾遍及全球，心道法師引導眾人「大皈依」，期許善信做善事，幫助眾生；接著灑淨儀式，「楊枝淨水讚」響起，用觀音菩薩的楊枝甘露嚴淨壇城，開啟水陸法會清淨無染的莊嚴神聖空間。

靈鷲山表示，秉持水陸法會「大普施」的精神，今年同樣辦理5場燄口及「愛心贊普」公益捐贈，並設立3大公益超薦牌位，包括掌管新冠狀病毒之瘟疫神、全球因新冠狀病毒罹難之亡靈、2022年俄烏戰爭罹難之亡靈等眾位。

「全球獻供」主場隊伍身著粉橘色旗袍，以花、果、燈、經文、寶瓶、海螺、舍利塔等十供養，莊嚴會場。圖／靈鷲山佛教教團提供
「全球獻供」主場隊伍身著粉橘色旗袍，以花、果、燈、經文、寶瓶、海螺、舍利塔等十供養，莊嚴會場。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山僧團法師手持佛幡莊嚴步入壇場。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山僧團法師手持佛幡莊嚴步入壇場。圖／靈鷲山佛教教團提供
開山住持心道法師與地方各界代表合影。圖／靈鷲山佛教教團提供
開山住持心道法師與地方各界代表合影。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山第29屆水陸空大法會，心道法師慈悲開示。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山第29屆水陸空大法會，心道法師慈悲開示。圖／靈鷲山佛教教團提供

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