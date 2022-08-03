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警邀青少年看「少年吔安啦」 顏正國勸勿走歹路

中央社／ 新北3日電

新北市政府警察局與民間企業合作做公益，邀近130名青少年包場看經典國片「少年吔，安啦！」希望讓青少年了解加入幫派下場，劇中主角顏正國現身分享入獄經歷，勸勿走歹路。

「少年吔，安啦！」上映30週年，4K數位修復版7月回到全台戲院。劇情詮釋1990年代黑幫生態，講述2名年輕人得到槍後意外搶到毒品並捲入黑幫追殺，幫派稱兄道弟的生活看似意氣風發，最後2人卻成為黑道利益爭鬥犧牲品。

顏正國現身電影院分享經歷說，他曾是家喻戶曉的童星，後來卻加入幫派並鋃鐺入獄，人生精華都在獄中度過。最大遺憾是戴手銬及腳鐐前往父親告別式，上香後就離開，無法好好與父親道別。

顏正國說，不要一時衝動犯大錯，好好孝順父母，珍惜當下，學習永遠不嫌晚，謹慎做好人生選擇。

新北市府警察局長黃宗仁表示，青少年在同儕團體間更尋求被認可和接納，希望這部電影讓他們建立更正向價值觀，避免因好奇誤入歧途。

幫派

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