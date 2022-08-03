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新北多元都更突破750案提前達標 議員：不應只看數字

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市推動「都更三箭」，盼加速都更腳步。新北市城鄉局統計，其中市長侯友宜上任至今核准600案，是歷年總和的4倍。圖為都更前示意圖。圖／新北市都更處提供
新北市推動「都更三箭」，盼加速都更腳步。新北市城鄉局統計，其中市長侯友宜上任至今核准600案，是歷年總和的4倍。圖為都更前示意圖。圖／新北市都更處提供

新北市推動「都更三箭」，盼加速都更腳步。新北市城鄉局統計，市長侯友宜上任至今核准600案，是歷年總和的4倍，破除過去民眾負面刻板印象。議員認為，市府喊出達標但令人無感，侯友宜不應只著重冷冰冰的數字，更要拿出態度有效控管危老都更案。

城鄉局今天市政會議報告主題「安居樂業、城市新頁」，黃國峰表示，市府推動微笑曲線，整體開發區近2452公頃，更完備城市空間機能，並藉由都市設計和景觀再造，打造城鄉新美學，為市民營造有質感的舒適生活環境。

都更方面，黃國峰指出，多元都更總計750件，不但提早達標，更是過去20年總和的4倍。侯友宜上任至今共核准600案。

黃國峰說，過往都更審議時程冗長、機制僵化等， 讓人詬病，市府自2019年執行都更三箭政策，針對相關問題，也與各大公學會交流互動，包括推出都更一箭、二箭的2.0版的創新政策、放寬法令、無紙化申請、預審機制及加速審議的都更106專案與危老123專案等。

市議員張志豪表示，市府喊出達到600案目標但讓人無感，以中和舉例，如果在侯友宜任內真的有這些數字，民眾應該會更有感受，且市府喊出都更三箭，第一箭是在捷運站周邊就要有都更案，但沒有顯著成效。再者，民眾要自己發起都更到成案，曠日費時，涉及太多問題，市府在面對都更危老案，應該要更積極主動的態度，才會有更大成效。

張志豪表示，市府應該要有效控管都更危老案，各個案子有不同問題，例如海砂屋等，應該主動積極去解決，才是市府扛的態度，侯友宜不要只著重在冷冰冰的數字。

市議員葉元之表示，除了市府的政策外，他之前曾在總質詢上提醒過市府，有些地區的人行道磁磚破舊，還有一些外縣市持有的荒地，髒亂無人管理，也應該列為城市美學推動的範圍，讓城市更美麗。

新北市多元都更總計750件，不但提早達標，更是過去20年總和的4倍。侯友宜上任至今共核准600案。圖為都更完工模擬圖。圖／新北市城鄉局提供
新北市多元都更總計750件，不但提早達標，更是過去20年總和的4倍。侯友宜上任至今共核准600案。圖為都更完工模擬圖。圖／新北市城鄉局提供

都更 侯友宜

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