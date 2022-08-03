汐止保長里候車亭腐蝕破損 將整修更新

汐止區保長里居住人口越來越多，不過，公車候車亭時間一久生鏽破損嚴重，三不五時還有鐵屑掉落，所以，針對里內保長社區及保福橋頭公車候車亭，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求進行整修及汰舊換新，預計今年十月完成。

在汐止保一街上的保長社區公車候車亭，雖然，還算寬敞，不過，抬頭望去鐵皮都已經生鏽腐蝕嚴重，三不五時還有鐵屑掉落，對於等車民眾來說實在不安全，所以，一直以來地方都希望能夠協助改善。

保長里長賴宗福說，586公車是里內唯一聯外的大眾交通工具，每天搭車的人大概都有4、5百人次，那里內只有三座的候車亭，其中兩座都已經老舊，一座是保長里候車亭以及保福橋頭候車亭，所以，就請議員張錦豪協助，是不是能夠汰舊更新。

新北市議員張錦豪表示，在保長里候車亭有鏽蝕老舊的狀況，在討論後請公所、交通局協助除鏽補漆、增加照明、粉刷，並且汰換鏽蝕的部分，至於保福橋頭站的公車候車亭也是比較老舊，平時不少長輩會坐著等車或是乘涼，所以，很需要一個更明亮的候車環境，所以，請交通局將候車亭汰舊換新，預計今年十月完成，讓民眾有更舒適安全的等車空間。