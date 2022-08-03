汐止慈聖宮普度送愛心 媒合千斤米助弱勢

結合社會資源、關懷弱勢，汐止區五東山慈聖宮每年普度都有不少白米，今年新北市議員周雅玲就從中媒合，今(3)日捐贈千斤白米給汐止家扶中心及萬里區公所，希望愛心送暖，讓弱勢家庭都能感受到社會的溫暖。

新北市議員周雅玲表示，五東山慈聖宮長久以來是汐止重要的宗教聖地，每年農曆七月普度都有發放白米，今年廟方就希望能夠協助發放一千斤的白米幫助需要幫助的人，所以，媒合了汐止家扶中心希望能發給受扶助的家庭，另外，也捐給萬里區公所，因為，今年因為疫情的關係，很多家庭有經濟上的問題，長期以來都需要公所支援，所以，今年先媒合這兩個單位捐贈白米，也邀請民眾有空的話可以到五東山，除了拜拜之外，也有很美麗的金針花即將盛開。

五東山慈聖宮主委李清強指出，每年都有善心人士捐贈白米，今年就請新北市議員周雅玲幫忙分贈給有需要的人，另外，八月開始，五東山也有金針花陸續開，還有高山望出去的風景也不錯，天氣好看的到基隆嶼，歡迎大家到五東山走走，除了拜母娘，也能順便賞花。

汐止家扶中心顧問胡朝進說，感謝議員周雅玲牽線，讓家扶中心能夠得到五東山慈聖宮捐贈的白米，讓家扶孩子能夠度過溫暖的日子，萬里區公所社會課長蕭秀月也說，感謝周議員協助媒合了一些物資，今天載送回去之外，預計在八月下旬，就會贈送給萬里區的低收入戶。