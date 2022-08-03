快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

汐止慈聖宮普度送愛心 媒合千斤米助弱勢

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員周雅玲媒合下，汐止區五東山慈聖宮捐贈千斤白米給汐止家扶中心及萬里區公所助弱勢家庭。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員周雅玲媒合下，汐止區五東山慈聖宮捐贈千斤白米給汐止家扶中心及萬里區公所助弱勢家庭。 圖／觀天下有線電視提供

結合社會資源、關懷弱勢，汐止區五東山慈聖宮每年普度都有不少白米，今年新北市議員周雅玲就從中媒合，今(3)日捐贈千斤白米給汐止家扶中心及萬里區公所，希望愛心送暖，讓弱勢家庭都能感受到社會的溫暖。

新北市議員周雅玲表示，五東山慈聖宮長久以來是汐止重要的宗教聖地，每年農曆七月普度都有發放白米，今年廟方就希望能夠協助發放一千斤的白米幫助需要幫助的人，所以，媒合了汐止家扶中心希望能發給受扶助的家庭，另外，也捐給萬里區公所，因為，今年因為疫情的關係，很多家庭有經濟上的問題，長期以來都需要公所支援，所以，今年先媒合這兩個單位捐贈白米，也邀請民眾有空的話可以到五東山，除了拜拜之外，也有很美麗的金針花即將盛開。

五東山慈聖宮主委李清強指出，每年都有善心人士捐贈白米，今年就請新北市議員周雅玲幫忙分贈給有需要的人，另外，八月開始，五東山也有金針花陸續開，還有高山望出去的風景也不錯，天氣好看的到基隆嶼，歡迎大家到五東山走走，除了拜母娘，也能順便賞花。

汐止家扶中心顧問胡朝進說，感謝議員周雅玲牽線，讓家扶中心能夠得到五東山慈聖宮捐贈的白米，讓家扶孩子能夠度過溫暖的日子，萬里區公所社會課長蕭秀月也說，感謝周議員協助媒合了一些物資，今天載送回去之外，預計在八月下旬，就會贈送給萬里區的低收入戶。

汐止

延伸閱讀

北市普度推金紙集中燒 線上祭拜還可抽全聯禮券

汐止康寧、汐萬路口電桿下地 規畫人行空間

做資收回饋地方 汐止禮門里資收站送宣導品

鐵路橋下空間活化 汐止橋東里盼設youbike2.0

相關新聞

拚淨零碳 新泰塭仔圳將打造示範區

新泰塭仔圳重劃作業進行中，新北市城鄉局評估，塭仔圳已重整過，加上有貴子坑溪及塔寮坑溪2條水域，評估有開發潛力，將作為示範...

北市停車費溢繳 近2千萬待領回

台北市路邊停車繳費方式多元，但繳費資料上傳與超商系統有1天的時間差，若自動扣款又去超商繳費就會發生溢繳；據統計，自202...

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修中

台北市南港區今天晚間發生停電意外，台電表示由於饋線跳脫造成1395戶停電，已派人搶修，目前已復電899戶。

陳時中推國際事務局 蔣團隊酸：取代外交部還陸委會

美國聯邦眾議院議長波洛西來訪，民進黨台北市長參選人陳時中表示，若未來當選市長將成立「國際事務局」，蔣萬安競辦發言人黃子哲...

南市無風雨公園晨運長者被枯老樹枝擊傷？工務局回應了

民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦今天上午接獲市民的陳情，在無風雨的情況下，在東區東寧運動公園內晨運步行，突遭園樹的粗樹...

今七夕 農民曆記載「諸事不宜」 新北結婚人數大減

今天是七夕情人節，但農民曆註記諸事不宜，導致今年新北市平均每日結婚45對、掉到今天只有20對結婚，新北市民政局則表示，戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。