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送口罩到瑞芳家扶中心 小朋友開心迎接

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
觀天下有線電視關心轄區學童健康，到基隆家扶中心瑞芳服務處捐贈兒童口罩一萬片，學童拿到口罩好開心。 圖／觀天下有線電視提供
觀天下有線電視關心轄區學童健康，到基隆家扶中心瑞芳服務處捐贈兒童口罩一萬片，學童拿到口罩好開心。 圖／觀天下有線電視提供

雖然疫情逐漸趨緩，但戴口罩儼然已成為現在的生活必需品，對弱勢家庭來說也是另一種生活開銷，有些人乾脆好幾天才換一個口罩。觀天下有線電視關心轄區學童健康，今(3)日到基隆家扶中心瑞芳服務處捐贈兒童口罩一萬片，學童拿到口罩好開心。

觀天下有線電視公司經理陳文龍說，基隆家扶中心瑞芳服務處長期關心東北角地區的弱勢家庭和學童，恰好跟觀天下有線電視的經營區是一樣的，因此，本著取之於社會用之於社會的精神，這次特地到瑞芳服務處捐贈兒童口罩約一萬片，善盡企業的社會責任，幫助這些弱勢家庭，希望以棉薄之力減輕一點家庭負擔。

基隆家扶中心主任陳美君說，現在正值暑假期間，瑞芳服務處也有開辦活動讓學童參加，為確保學童的身體健康，防疫工作也是不馬虎，因此這次觀天下有線電視公司捐贈的口罩可說是及時雨，希望學童能定期更換口罩，不要覺得可惜，因為保護自身健康才是最重要的。

口罩 瑞芳 家扶中心

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