感念土地公庇佑豐收 金山頂福宮修繕
金山區的六股里有三座田頭、田尾土地公廟，其中一座頂福宮，近來在地的農民與居民合力出資下進行修繕工程，為土地公的房舍進行整新，表達對土地公長期以來庇佑的感謝。
黃拓維泥塑剪黏藝術工作室黃拓維指出，這個計畫是由新北市鄉土文化協會與金包里堡文史工作室發起修繕工程，由於頂福宮中有不少剪黏極具特色，因此這次的修繕重點內容包含屋脊上仙翁剪黏、兩側燕尾彩繪修繕，還有清洗、油漆等等，每一個細節都相當講究。
六股里長鐘鼎平說，除了廟體修繕，也有天公爐更新、土地公廟的設備增設、翻新等等，頂福宮土地公廟體使用已有將近一甲子的歷史，開始出現老舊痕跡，而地方的農民與居民這次要透過修繕計畫，為長久以來守護莊稼與平安的土地公整修房舍，表達對土地公長期以來庇佑的感謝。
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