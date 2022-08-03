議員批台北影視音實驗教育去年五成轉出 應思考退場

台北市長柯文哲上任後力推的台北影視音實驗教育機構（Taipei Media School，簡稱TMS）開辦至今6年，議員質疑，TMS報名人數逐年下降，且轉出學生人數比例逐年升高，去年竟有高達一半學生轉出，認為校方是否課程設計不符合學生預期，後續應比照高教思考停招。校方回應，今年開始有聯合辦學，也加強和畢業校友連結，今年招生大幅好轉，報名人數是去年的三倍。

台北市議員王鴻薇表示，TMS從2016年開始招生，但她調閱資料發現報名人數持續下降，轉出人數逐年增加；開辦首三年每年報名人數分別為144、106、89人，2019年降到41人，之後都二、三十人，今年報名人數26人，2016和2019年轉出人數都是5人，2017和2018年為12人，去年招生人數18人，就有9人轉出，比例高達50%。

王鴻薇說，這麼高的轉出人數，可能是因為學校的課程和預期不同，若學校只有開辦兩、三年似乎還可以接受，但今年已經是第六年了，難道要說還在摸索？高教有些學校被教育部勒令停招，接下來議會要審預算，因為TMS還有學生在學，她不會直接砍預算，但校方要思考是否該停招了。

文化局說，今年招生還未截止，會招生到8月底，台北市是首都，可以更寬容面對需要自主學習的孩子，影視音實驗機構也有存在的必要和意義，一路走來的確顛簸，學生和家長都在適應，因為實驗教育學生的自主性很重要，今年已經開始和台北流行音樂中心和台北表演藝術中心等單位的聯合辦學，接下來會比較穩定，可以再觀察。

TMS主任楊湘穎說，議員指18人有9人轉出，18是新生人數並非全校人數，所以比例沒有那麼高，而今年因為有聯合辦學，報名人數是去年的三倍，現在整體環境和當初開辦時不同，不會像首年這麼多人，招生尚未截止，這幾天都有人陸續報名，接下來還是按照目前步調進行招生。

楊湘穎說，實驗教育的精神是尊重學生個體選擇，鼓勵他們找到適合自己的路，其實部分轉出的學生是校方和他們一起討論出比較適合的路，甚至有人還會回頭和他們保持密切聯繫，回去參加活動，從數字上看似乎很負面，但都有經過密切對談，他們未來不會刻意壓低轉出數字。