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石門老梅溪開放垂釣 公所鼓勵釣走外來魚種

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區的老梅溪開放限溪段、限時段的垂釣活動，區公所鼓勵將外來魚種釣離，將原生魚種留下。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區的老梅溪開放限溪段、限時段的垂釣活動，區公所鼓勵將外來魚種釣離，將原生魚種留下。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區的老梅溪因疫情趨緩，區公所再度開放限溪段、限時段的垂釣活動，也呼籲民眾從事垂釣要注意自身安全及發揮公德心保護環境，並且鼓勵將外來魚種釣離，將原生魚種留下。

石門區長林俊宏說，到溪流釣魚是不少家長會安排的暑期親子活動，不但可以認識生態，也可以體驗釣魚樂趣，在石門區的老梅溪，今年從7月開始到12月底，在大溪墘橋到出海口的溪段開放垂釣，但也呼籲民眾從事垂釣也要注意自身安全以及發揮公德心保護環境，並且行經農田千萬不要破壞農民的莊稼。

過去幾年因為受到疫情的影響，老梅溪的大溪墘橋到出海口溪段，是全年度都不開放垂釣，今年暑假好不容易盼來疫情趨緩，石門區公所也調整時段性開放，但也因為老梅溪生態復育多年，公所也希望來到這裡垂釣的民眾，能夠將原生魚種留下，多多將外來魚種釣起帶走。

石門區長林俊宏提及，在多年的保育之下，老梅溪魚種豐富，原生魚就有二十五種，流域周圍環境、生態都被保護得頗有成果，但是外來魚種也有十多種，因此也希望來到老梅溪大溪墘橋到出海口溪段體驗垂釣民眾，能夠在享受釣魚樂趣之餘，一起來守護生態，鼓勵將原生魚放回溪流、外來魚釣起帶走，而相關的老梅溪魚種知識，可以至石門區公所官網觀看影片及摺頁了解詳情。

石門 疫情 農民

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