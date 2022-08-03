全台首聊圖書館Podcast 國台圖「愛閱索書號」9日上線

Podcast成為近來許多民眾通勤及運動必備，國立台灣圖書館將於9日喜迎108周年館慶，當天還將推出全國首個以圖書館知識為主題的Podcast「愛閱索書號」，分享館員日常及圖書館輕知識等，內容豐富且獨特。

國台圖指出，近年因疫情影響，遠距辦公或線上授課改變民眾的生活型態，居家時間增加，使Podcast迅速打開市場；據2021年統計，全年Podcast創作者累計達2萬人，產出超過10萬小時的聲音節目，其中「社會與文化」、「教育」類節目特別受到民眾的歡迎。

國台圖表示，將於8月9日108周年館慶時，推出Podcast「愛閱索書號」，為民眾介紹各種有趣的圖書館知識，並為大家揭開館員日常工作的神秘面紗。「愛閱索書號」共規劃「台圖報你知」、「一日館員」、「圖書小知識」及「有愛無礙」等四個單元，內容除了介紹台灣公共圖書館的歷史之外，也包含圖書修復、索書號等圖書館輕知識，以及親子共讀、身心障礙等相關主題，內容豐富。

國台圖舉例，其中有一集談到，教育部自民國98年開始推動嬰幼兒閱讀，雖然對於大部分的父母及孩子，親近公共圖書館是很自然的事情，但對於某些孩子而言，卻是難上加難，國內有一些嬰幼兒隨同母親至矯正機關，少了許多與外在世界連結、享受社會資源的機會。

為讓這些孩子也能享有親子共讀之樂，國台圖特別與法務部矯正署合作「飛越高牆」計畫，協助桃園女子監獄、臺中女子監獄及高雄女子監獄等三所女監充實嬰幼兒閱讀資源，並贈送嬰幼兒閱讀禮袋，舉辦定期說故事活動等，讓書香也能「飛越高牆」，傳遞到獄中。