規劃親水環境、綠軸廊道 新北新泰塭仔圳將成示範地區

新北市推動2030淨零碳目標，新北市城鄉局訂定「新北市塭仔圳重要軸線都市設計審議原則」，以綠軸營造、親水環境為主軸，將以塭仔圳重劃區為試辦地區，預計今年8月中上路。

新泰塭仔圳重劃區以貴子坑溪為貫穿核心的主要軸帶，但早期因都市發展，作為工業排放廢水和生活汙水使用，透過都市計畫通盤檢討，並結合市地重劃工程及水利局整治與汙染改善計畫，改變原有生活環境，作為優先示範區。

城鄉局表示，塭仔圳地區目前剛通盤檢討，已重新整理過，評估有開發潛力，區內又有貴子坑溪及塔寮坑溪2條水域，基於以上條件作為示範地區。

城鄉局指出，依據「新北市塭仔圳重要軸線都市設計審議原則」，全區將以30米寬以上主要幹道為重要廊道，面臨主要幹道上的建築立面要求垂直綠化、空調內化等確保都市景觀，兩側人行道必須留設10公尺才能有建築物，以雙排大型喬木營造林蔭人行大道，讓行人能夠舒適、安全的行走使用。

另外，在貴子坑溪的水岸兩旁，以水域延續、雨水入滲涵養水源的生態友善環境營造為概念，創造人本綠蔭散步步道，吸引民眾更容易親近水岸，周邊鋪面、設施皆以高透水涵養及自然材質作為鋪面，面臨水岸的建築物更有建築物立面寬度限制，以減緩都市熱島效應。

城鄉局補充，水有恆溫的效果，可以調節溫度，現有建築物因風廊被阻礙，加上建築物密集，導致產生熱島效應，都市地區高溫不下，形同蒸鍋。因塭仔圳內有水岸，再加上保留風廊、限制建築物設計，減少建物密集度，即可達到調節溫度的效果。

但現有都市地區建築物條件無法像塭仔圳，若想效法恐有難處。城鄉局說明，其他區域若想仿效，可先從植栽、垂直綠化等做起，雖然效果不是馬上見效，但希望由示範點引起民眾興趣，若往後引起市場效應，就有機會讓建商在設計上做出改變。