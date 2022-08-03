新北河海音樂季雙主場 淡水漁人碼頭6日首嗨唱

新北市「河海音樂季」今年推出雙主場，首波將於6日至21日每週六及週日，在淡水漁人碼頭舞台舉行；第2波於27日、28日，在新北大都會公園舞台登場，輪番邀樂團嗨唱演出。

新北市府觀光旅遊局今天發新聞表示，淡水漁人碼頭舞台是獨立音樂戶外舞台，是原創音樂能夠充分展現音樂熱情絕佳場域，結合經典夕陽美景、海港氛圍，吸引樂迷前往欣賞。

觀旅局說，自6日至21日連續3個週末、週日下午4時至晚間9時，都有精彩演出，滿足樂迷追夕陽、聽音樂、吃美食、吹海風。卡司橫跨不同世代，各具風格，在淡水夕陽下隨著音樂跳舞搖擺，帶給樂迷們截然不同獨特感受，現場還邀人氣餐車進駐。

觀旅局說，民眾也可前往欣賞淡水漁人碼頭漁港港灣展出動感水舞聲光秀，每天晚間7時至9時30分，每半小時展演1場。另外，情人橋璀璨的光雕秀，也是漁人碼頭矚目地標。

「河海音樂季」壓軸場在新北大都會公園，27日、28日在「大都會舞台」規劃2個演出主題台，一為承襲海洋音樂祭精神的海祭台，另一是推出極具潛力創作者的未來台，讓樂迷們可欣賞自己喜歡的樂團表演。

觀旅局說，除邀曾獲「海洋獨立音樂大賞」的「老破麻」「怕胖團」樂團，還有入圍金曲獎多項大獎肯定的「Tizzy Bac」，及華語樂壇另類搖滾與民謠標誌性人物安溥，多達30組橫跨不同世代的卡司。