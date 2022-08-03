快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

新北河海音樂季雙主場 淡水漁人碼頭6日首嗨唱

中央社／ 新北3日電

新北市「河海音樂季」今年推出雙主場，首波將於6日至21日每週六及週日，在淡水漁人碼頭舞台舉行；第2波於27日、28日，在新北大都會公園舞台登場，輪番邀樂團嗨唱演出。

新北市府觀光旅遊局今天發新聞表示，淡水漁人碼頭舞台是獨立音樂戶外舞台，是原創音樂能夠充分展現音樂熱情絕佳場域，結合經典夕陽美景、海港氛圍，吸引樂迷前往欣賞。

觀旅局說，自6日至21日連續3個週末、週日下午4時至晚間9時，都有精彩演出，滿足樂迷追夕陽、聽音樂、吃美食、吹海風。卡司橫跨不同世代，各具風格，在淡水夕陽下隨著音樂跳舞搖擺，帶給樂迷們截然不同獨特感受，現場還邀人氣餐車進駐。

觀旅局說，民眾也可前往欣賞淡水漁人碼頭漁港港灣展出動感水舞聲光秀，每天晚間7時至9時30分，每半小時展演1場。另外，情人橋璀璨的光雕秀，也是漁人碼頭矚目地標。

「河海音樂季」壓軸場在新北大都會公園，27日、28日在「大都會舞台」規劃2個演出主題台，一為承襲海洋音樂祭精神的海祭台，另一是推出極具潛力創作者的未來台，讓樂迷們可欣賞自己喜歡的樂團表演。

觀旅局說，除邀曾獲「海洋獨立音樂大賞」的「老破麻」「怕胖團」樂團，還有入圍金曲獎多項大獎肯定的「Tizzy Bac」，及華語樂壇另類搖滾與民謠標誌性人物安溥，多達30組橫跨不同世代的卡司。

漁人碼頭 淡水

延伸閱讀

十三層遺址光雕、名模走秀 新北鎏金時尚夜8月6日登場

新北50歲以上第四劑明起預約 11醫院開門診收治長新冠

新北開放50歲以上民眾接種第4劑 8月4、5日開放預約

淡水古蹟博物館辦夏令營 駐村藝術家辦活動

相關新聞

拚淨零碳 新泰塭仔圳將打造示範區

新泰塭仔圳重劃作業進行中，新北市城鄉局評估，塭仔圳已重整過，加上有貴子坑溪及塔寮坑溪2條水域，評估有開發潛力，將作為示範...

北市停車費溢繳 近2千萬待領回

台北市路邊停車繳費方式多元，但繳費資料上傳與超商系統有1天的時間差，若自動扣款又去超商繳費就會發生溢繳；據統計，自202...

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修中

台北市南港區今天晚間發生停電意外，台電表示由於饋線跳脫造成1395戶停電，已派人搶修，目前已復電899戶。

陳時中推國際事務局 蔣團隊酸：取代外交部還陸委會

美國聯邦眾議院議長波洛西來訪，民進黨台北市長參選人陳時中表示，若未來當選市長將成立「國際事務局」，蔣萬安競辦發言人黃子哲...

南市無風雨公園晨運長者被枯老樹枝擊傷？工務局回應了

民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦今天上午接獲市民的陳情，在無風雨的情況下，在東區東寧運動公園內晨運步行，突遭園樹的粗樹...

今七夕 農民曆記載「諸事不宜」 新北結婚人數大減

今天是七夕情人節，但農民曆註記諸事不宜，導致今年新北市平均每日結婚45對、掉到今天只有20對結婚，新北市民政局則表示，戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。