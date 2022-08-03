終結選舉看板大戰？北市最嚴競選廣告自治條例三讀通過

為終結選舉廣告亂象，台北市訂定北市競選廣告物管理自治條例，下午在議會討論後三讀通過。未來競選廣告物僅能設置在競選總部及市政府設置的公布欄，其他地方禁設競選廣告，甚至政黨初選時也不能有廣告看板，限制堪稱最嚴格。北市府本月將自治條例送行政院核定，預料2024大選時適用。

北市競選廣告物管理自治條例修正案，明定競選廣告物僅能在市府公告的選舉公布欄、政黨辦公處、參選人競選辦事處，廣告設置時間、型態、尺寸也限縮。選舉公布欄「公設看板」，提供每人A3大小的競選廣告刊登空間，未按照規定張貼將罰1萬至5萬不等。

建管處正工程司楊景程指出，現行自治條例設置競選廣告物時間為選舉投票日前2個月，政黨初選也有1個月時間可設置，修正後的自治條例，改為自候選人競選辦事處登記次日，也就是距投票日約1個半月前才能設置，政黨初選均不得設廣告看板。

為維護選舉時市容景觀，北市府考量109年間辦理的i-Voting投票結果，以及網路社群媒體發展，逐漸以網路宣傳取代實體廣告的趨勢下，提出北市競選廣告物管理自治條例修正草案，110年經市政會議通過後送市議會審議，但一直卡關，今年6月法規會才審查通過送大會討論。

議員法規會召集人、議員王浩指出，修法目的是考量市容景觀、環保，另外就是及降低選舉門檻，例如今年選舉在大安文山區出現競選看板大戰，考驗設看板的財力和資源，對新人造成不小壓力。

王浩指出，議會三讀通過後市府會將自治條例送行政院核定，估計最快也至少要2個月時間，大概在10月底，但今年是選舉年，趕在11月底投票實施，時間很倉促，北市府除了忙於選務，還要設立「公設看板」，時間太趕，他研判中央核定時間應該是今年選舉之後，2024年大選時就可適用。

建管處科長楊銧煜也指出，若今年要實施新法，必須設置公布看板，今年應該來不及實施，即使行政院核定，市府也會下一次選舉再實施，最快適用於2024大選。