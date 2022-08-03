傾聽第一線社工辛勞 侯友宜今「突襲」贈綠乖乖

為感謝社工對於新北弱勢家庭的服務與貢獻，新北市長侯友宜今日準備象徵信念與光輝的向日葵花及祈求保佑工作平順的綠色神物「乖乖」，訪視新北社工團體討論會。

侯友宜與現場社工的實際互動交流，傾聽一線社工的辛勞，了解他們擔任社工背後的初心，還有在服務過程中所看到的多樣化弱勢家庭和困境，並鼓勵社工持續保持服務能量，在對弱勢家庭付出照顧關懷的同時，也不忘照顧好自己。面對市長的突然來訪，社工掩不住欣喜，對於侯友宜送的禮物「乖乖」，感覺到「接地氣」，因為「乖乖」正是辦公室的鎮壓神物。

在土城社會福利中心服務的社工楊雅淇提到，從事脆弱家庭個案工作中，偶爾會面對衝突場面，在一次訪視案家時，考量個案父親身心狀況不佳，提出希望可以協助替代照顧，但這名父親情緒激動，狂飆三字經，她當下擔心的不是自己會不會有危險，而是想著要怎麼帶著2個小孩逃跑，就怕錯過這次機會，下回就帶不走。所幸最後在社工耐心說明以及傾聽之下，這名父親情緒恢復穩定，也同意安排孩子到寄養家庭。

在家防中心擔任督導的張信熙分享，這是他畢業後的第一份工作，當時接獲通報一名老太太很多天沒出門，於是和居服員一同到老太太家中，進屋後發現她因為臥床無法翻身，身上都是褥瘡，當下居服員先協助清創，深可見骨的傷口，老太太不斷發出痛楚地慘叫聲，對於剛畢業的信熙督導來說非常震撼。後來送醫過程中，看著老太太躺在擔架上眼神空洞無助，信熙督導握著老太太的手對她說「我會陪你去醫院」，雖然簡單的一句話，卻給了老太太最大的溫暖。

侯友宜表示，社工的工作多元且具變動性，不僅是弱勢民眾的服務也包含了災害意外的慰問，更多時候會遭遇高衝突個案或是有暴力議題的家戶，此時更需仰賴警政協助，因此在上任後即要求員警與社工間應通力合作，透過共同訪視加速找出社會角落孤立無助的個案，讓服務快速進場避免憾事發生，也透過員警的協助維護社工的人身安全，在彼此合作機制下共同守護新北市民。

社會局長張錦麗指出，中央統籌分配稅款，新北市的人均分配是六都最低，不過新北市廣結民間資源，以最少的錢發揮最大的效益，這3年來新北市增加了61億元社福預算，也擴充了服務人力258名，尤其社工是守護新北弱勢家庭的重要一線角色，為了能夠厚植服務的面相及廣度。

張錦麗說，侯友宜上任後，持續挹注社工人力，以強化福利服務之推動，總計3年增加了184名社工人力，截至今年年6月底止，新北市已有718名社工在轄內的各處努力提供服務。