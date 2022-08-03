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十三層遺址光雕、名模走秀 新北鎏金時尚夜8月6日登場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
「鎏金時尚夜」活動將與知名設計師潘怡良、多位國際名模時尚走秀及優人神鼓合作。圖／新北文化局提供
「鎏金時尚夜」活動將與知名設計師潘怡良、多位國際名模時尚走秀及優人神鼓合作。圖／新北文化局提供

籌備兩年的礦山藝術季「鎏金時尚夜」將在8月6日晚間7時登場。新北文化局表示，活動將與知名設計師潘怡良、多位國際名模時尚走秀及優人神鼓合作，透過礦系服飾及依山而行的舞蹈，展現礦山文化璀璨的內涵，在十三層遺址中帶給民眾豐富的視覺饗宴。

文化局表示，鎏金時尚夜邀請國際知名時尚設計師潘怡良擔任藝術總監，攜手新銳設計師吳日云、郭瑋，與享譽國際的優人神鼓合作，此外，活動背景的十三層遺址光雕藝術，是由台灣電力公司邀請國際照明大師周鍊、藝術家何采柔共同設計，讓民眾再次感受山城的黃金年代。

鎏金時尚夜將亮相40套以礦山「墨綠自然」、「金色礦業」、「銀色時光」為元素設計的40件礦系服飾。潘怡良與At.冶器金屬物件工作室合作，以礦山結晶概念進行金工飾品妝點，並由林嘉綺、王思偉、張敏紅、李制益等國際名模展現時裝之美。活動結束後，國際名模也將留步舞臺，讓民眾可以近距離欣賞身裝華麗礦系服飾的風采。

活動除台灣首次礦系服飾走秀登場以外，優人神鼓也將帶來新作「陽歌行」，不演繹礦山在山海之間巍巍的面貌。

礦山藝術季「鎏金時尚夜」8月6日晚間7時登場，活動地點位於水湳洞停車場（台2線濱海公路與北34線洞頂路口），當日水湳洞停車場供展演活動使用，8月6日自0時至24時，暫停民眾停車。活動期間北34線金水公路進行交通管制，並安排基隆線、瑞芳線、金九線三條接駁車路線，民眾可搭乘大眾運輸前往。

此外，活動期間入住合作民宿，享9折優惠，民眾也可以規劃兩天一夜深度旅遊，來一趟愜意的水金九之旅。

籌備兩年的礦山藝術季「鎏金時尚夜」將在8月6日晚間7時登場。圖／新北文化局提供
籌備兩年的礦山藝術季「鎏金時尚夜」將在8月6日晚間7時登場。圖／新北文化局提供
活動期間北34線金水公路進行交通管制。圖／新北文化局提供
活動期間北34線金水公路進行交通管制。圖／新北文化局提供
活動地點位於水湳洞停車場（台2線濱海公路與北34線洞頂路口），當日水湳洞停車場供展演活動使用，8月6日自0時至24時，暫停民眾停車。圖／新北文化局提供
活動地點位於水湳洞停車場（台2線濱海公路與北34線洞頂路口），當日水湳洞停車場供展演活動使用，8月6日自0時至24時，暫停民眾停車。圖／新北文化局提供
籌備兩年的礦山藝術季「鎏金時尚夜」將在8月6日晚間7時登場。圖／新北文化局提供
籌備兩年的礦山藝術季「鎏金時尚夜」將在8月6日晚間7時登場。圖／新北文化局提供
活動期間北34線金水公路進行交通管制，並安排基隆線、瑞芳線、金九線三條接駁車路線，民眾可搭乘大眾運輸前往。圖／新北文化局提供
活動期間北34線金水公路進行交通管制，並安排基隆線、瑞芳線、金九線三條接駁車路線，民眾可搭乘大眾運輸前往。圖／新北文化局提供

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