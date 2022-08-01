北市身障運動會報名起跑 5項趣味競賽10月1日登場
台北市體育局今天宣布，一年一度的身心障礙市民休閒運動會將在10月1日登場，活動包含快手換杯等5項趣味競賽，每項目各隊須派6人參加，歡迎身障朋友與親友組隊報名。
台北市體育局今天發布新聞稿表示，111年台北市身心障礙市民休閒運動會將在10月1日於台北體育館登場，活動內容包含快手換杯、我最搖擺、穩如泰山、你是我的眼、雙龍擺尾5項趣味競賽。
體育局指出，各項目均會考驗參賽者的肌力、心肺能力、手眼協調等不同運動元素，且每隊須派6人參加，靠著團隊合作才能完成，期許參賽者超越各項限制、挑戰自我，領取完賽證明及紀念獎品。
體育局表示，除了競賽項目外，運動會中將擺設多元運動體驗、輔具展示、健康及市政宣導等攤位，並推出身障者科技體適能檢測，還有輪椅族專用的身體組成分析儀（InBody）。
體育局表示，活動報名從即日起至19日截止，歡迎身障市民與親友們一同組隊參賽，達到「運動人生、無礙人生」的生活態度，更多資訊可上「111年臺北市身心障礙市民休閒運動會」活動官網或各區公所洽詢。
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