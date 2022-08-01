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新北推出社團領航員外送輔導服務 協助社團解決疑難雜症

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，新北市有超過5千個人民團體，總會員數超過117萬人，是全國最多，領航員扮演穿針引線的功能，來服務、輔導社團，現在還能提供外送服務。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，新北市有超過5千個人民團體，總會員數超過117萬人，是全國最多，領航員扮演穿針引線的功能，來服務、輔導社團，現在還能提供外送服務。記者張睿廷／攝影

新北市府將推出社團領航員外送輔導服務，市長侯友宜表示，新北市有超過5千個人民團體，總會員數超過117萬人，是全國最多，領航員扮演穿針引線的功能，來服務、輔導社團，除駐點、視訊、實地訪查外，還可以外送到府服務。

新北市府今日下午在市府舉辦「領航新北 社團尚福氣」社團領航員升級服務啟動記者會，侯友宜在活動上為象徵外送服務的領航員唐順晉掛上背包，頒發任務書，全場170位領航員齊聲高喊「領航新北、社團尚福氣。」

侯友宜表示，城市的進步，不僅要有硬體建設，更要有軟體的穿透力，他知道社團領航員平時支援市府活動，去年疫情期間不畏危險，在短短2個月間，訪視878家愛心待用餐廳，今年5、6月也支援居家照護關懷中心的接線服務，協助安撫確診染疫的民眾。

侯友宜指出，盡管中央統籌分配款分配不公，新北市這幾年社會福利預算增加61億元，更透過好日子愛心大平台媒合38億元的物資市值和款項，開創了733個福利方案，累計超過3472萬人次受益。

新北市社會局長張錦麗表示，截至今年6月止，新北市人民團體已達5080家，範圍遍布29區，種類包括工商團體、職業工會、慈善會、宗親會、同鄉會等，為增加輔導團體能量，社會局首創「社團領航員」，自2016年起即培訓社團理事長、理監事、總幹事等成為領航員，結合專業訓練與豐富的經驗，協助輔導人民團體，至今培訓人員多達170名。

張錦麗說，今年領航員服務升級，推出領航員外送輔導，內容包括區公所駐點諮詢、視訊諮詢、實地輔導等，希望導入私公協力的模式，增加更多服務管道，縮減民眾奔波時間，讓社團能有更多能量從事公益服務，創造社會價值。

新北市社團領航員協會理事長鄭宗明表示，成為領航員之後，開始接觸到各類團體並提供幫助，已協助多個社團籌組立案並步上正軌，非常有成就感。新北市三重區心教育關懷協會常務理事邱映筑也表示，成為領航員後，曾參與調解協會的選舉紛爭，讓團體免於後續民事訴訟，最後還跟社團夥伴成為好朋友。

侯友宜 外送 新北

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